Русской церкви передан один из ее старейших храмов в Италии

Храм Николая Чудотворца в итальянском городе Мерано передали в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви

РИМ. Храм Николая Чудотворца в итальянском городе Мерано передали в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви.



Ранее община ежегодно согласовывала график богослужений с городскими властями. Отныне в соответствии с договором между провинцией Альто-Адидже, в собственности которой находится храм, и администрацией приходов Московского Патриархата в Италии приход получил полную свободу в организации своей богослужебной деятельности и право постоянного пользования храмом, сообщает во вторник сайт Русской Православной Церкви.



Это одна из старейших русских церквей Италии. Православный приход в Южном Тироле возник еще в конце XIX века, когда эти земли входили в состав Австро-Венгерской империи. В 1884 году в Мерано был освящен первый храм в честь святителя Николая. В 1897 году церковь была перемещена на верхний этаж двухэтажного флигеля, входившего в комплекс виллы.



В годы первой мировой войны храм закрыли. Богослужения возобновились в 1997 году и с тех пор совершаются регулярно.