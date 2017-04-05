Московский храм Живоначальной Троицы на Воробьевых горах передали в собственность Церкви
- 5 апреля
- 13:59
- Распечатать
- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
Русской церкви передан один из ее старейших храмов в Италии
Храм Николая Чудотворца в итальянском городе Мерано передали в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви
РИМ. Храм Николая Чудотворца в итальянском городе Мерано передали в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви.
Ранее община ежегодно согласовывала график богослужений с городскими властями. Отныне в соответствии с договором между провинцией Альто-Адидже, в собственности которой находится храм, и администрацией приходов Московского Патриархата в Италии приход получил полную свободу в организации своей богослужебной деятельности и право постоянного пользования храмом, сообщает во вторник сайт Русской Православной Церкви.
Это одна из старейших русских церквей Италии. Православный приход в Южном Тироле возник еще в конце XIX века, когда эти земли входили в состав Австро-Венгерской империи. В 1884 году в Мерано был освящен первый храм в честь святителя Николая. В 1897 году церковь была перемещена на верхний этаж двухэтажного флигеля, входившего в комплекс виллы.
В годы первой мировой войны храм закрыли. Богослужения возобновились в 1997 году и с тех пор совершаются регулярно.
Ранее община ежегодно согласовывала график богослужений с городскими властями. Отныне в соответствии с договором между провинцией Альто-Адидже, в собственности которой находится храм, и администрацией приходов Московского Патриархата в Италии приход получил полную свободу в организации своей богослужебной деятельности и право постоянного пользования храмом, сообщает во вторник сайт Русской Православной Церкви.
Это одна из старейших русских церквей Италии. Православный приход в Южном Тироле возник еще в конце XIX века, когда эти земли входили в состав Австро-Венгерской империи. В 1884 году в Мерано был освящен первый храм в честь святителя Николая. В 1897 году церковь была перемещена на верхний этаж двухэтажного флигеля, входившего в комплекс виллы.
В годы первой мировой войны храм закрыли. Богослужения возобновились в 1997 году и с тех пор совершаются регулярно.
Ссылки по теме
- 29 ноября 2016
- 14 ноября 2016
- 2 февраля 2016
- 30 января 2016
- 20 мая 2014
- 19 апреля 2013
- 3 апреля 2013