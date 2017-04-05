Телеканал «Союз» покажет фильм митрополита Илариона «Сретение»
- 5 апреля
- 13:53
- Распечатать
- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
Телеканал "Союз" покажет фильм митрополита Илариона "Благовещение"
Фильм входит в документальный цикл "Праздники" о важнейших событиях годового круга христианского календаря
МОСКВА. В среду и четверг на телеканале "Союз" состоится показ фильма "Благовещение", автор и ведущий которого - митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Фильм входит в телевизионный документальный цикл "Праздники" о важнейших событиях годового круга христианского календаря. Съемки, в частности, проходили на Святой Земле и в Италии, сообщает Фонд Григория Богослова, по заказу которого была снята лента.
Создатели фильма среди прочего рассказывают о реликвиях, связанных с днем Благовещения, которые сохранились до наших дней. Это колодец Пресвятой Богородицы в Назарете и православная церковь Архангела Гавриила над ним. Кроме того, от дома, в котором Деве Марии с благой вестью явился архангел и где затем прошли детские годы Спасителя, в Назарете уцелела наскальная стена - грот Благовещения. Сам дом в период войн с Саладином был разобран крестоносцами и впоследствии оказался в итальянском Лорето, где над ним была возведена базилика.
Зрители познакомятся и с тем, как на Святой Земле отмечают праздник Целования, связанный с событием Благовещения. В его основе - описанная в Евангелии встреча Девы Марии с праведной Елисаветой. Праздник Целования был утвержден Святейшим Синодом по ходатайству начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина) в 1883 году.
Фильм входит в телевизионный документальный цикл "Праздники" о важнейших событиях годового круга христианского календаря. Съемки, в частности, проходили на Святой Земле и в Италии, сообщает Фонд Григория Богослова, по заказу которого была снята лента.
Создатели фильма среди прочего рассказывают о реликвиях, связанных с днем Благовещения, которые сохранились до наших дней. Это колодец Пресвятой Богородицы в Назарете и православная церковь Архангела Гавриила над ним. Кроме того, от дома, в котором Деве Марии с благой вестью явился архангел и где затем прошли детские годы Спасителя, в Назарете уцелела наскальная стена - грот Благовещения. Сам дом в период войн с Саладином был разобран крестоносцами и впоследствии оказался в итальянском Лорето, где над ним была возведена базилика.
Зрители познакомятся и с тем, как на Святой Земле отмечают праздник Целования, связанный с событием Благовещения. В его основе - описанная в Евангелии встреча Девы Марии с праведной Елисаветой. Праздник Целования был утвержден Святейшим Синодом по ходатайству начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина) в 1883 году.
Ссылки по теме
- 14 февраля 2017
- 21 сентября 2016
- 3 августа 2016
- 16 июня 2016
- 22 апреля 2016
- 15 февраля 2016
- 23 октября 2015