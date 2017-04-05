Вандалы срубили березу на священной для язычников скале Байкала

ИРКУТСК. Местные жители скорбят о срубленной неизвестными березе, которая росла на вершине священной скалы Черепаха на Байкале близ села Турка. Вандалы не найдены, но их уже проклял местный шаман.

По легенде, много тысяч лет назад в глубинах озера Байкал жила большая черепаха, которая была символом мира, добра и любви, а также хранила белую жемчужину, оберегавшую Байкал от темных сил и от Черного шамана. После битвы с Шаманом черепаха стала хранительницей и черной жемчужины зла, а чтобы та никогда не могла принести людям вреда, разбила ее и мгновенно превратилась в скалу. Выросшая на этой скале береза считалась символом жизни.

26 марта выяснилось, что береза срублена, - один из местных интернет-пользователей разместил в социальной сети "ВКонтакте" фотографию голой скалы. При этом дерево брошено у ее подножия. "Кто-то срубил березку на нашей знаменитой черепахе на Байкале. Тот, кто это сделал, взял большой грех!" - написал автор фото. Произошедшее вызвало множество гневных высказываний бурятов и призывов найти вандалов.

По факту вандализма в полиции завели административное дело, но найти виновных в уничтожении достопримечательности будет сложно, признаются правоохранители.

Жители поселка полагают, что кто-то хотел осквернить святое место, а местный шаман Денис Ильгеев посулил хулиганам страшные беды. "Если это был мужчина, то у него не может быть детей. Его род пойдет на вымирание. Он может попасть в аварию или какую-то ситуацию, в результате которой может пострадать", - предрек Ильгеев в эфире канала НТВ.

На Байкале есть много других достопримечательностей, которые считаются сакральными местами, не говоря уже о том, что само озеро называют "местом силы". Например, Шаман-камень, расположенный у истока реки Ангары, связывается с древним местом обитания бурятского бога Ама Сагаан-нойона - хозяина реки. По легенде, этим камнем старик Байкал пытался преградить путь своей своенравной и прекрасной дочери Ангаре, тайно убегавшей к красавцу Енисею, указывает сайт "Первый байкальский".

На мысе Рытном на северо-западном берегу озера, по поверьям, живут самые суровые боги, наводящие порчу на всех, кто потревожит их покой, и туда не должна ступать нога человека. Запрет сохраняется и сейчас - на мыс не ведет ни одна автомобильная дорога, а местные лодки и катера отказываются подплывать к нему.

Мыс Хобой, что в переводе с бурятского значит "клык", самый северный на острове Ольхон, появился, как рассказывают здесь издревле, после того как дракон, пролетая над священным озером, обронил свой клык, который и превратился в скалу. Некоторые ученые полагают, что это предание связано с воспоминаниями о падении метеорита.

Наконец, состоящая из белого мрамора, гранита и кварца скала Шаманка известна тем, что языческие жрецы проводили здесь обряды по снятию проклятий. Раньше скала называлась "камень-храм". В скале расположена пещера 12 на 4,5 метра, и в нее заходить простым людям также не рекомендовалось.