В Киеве завершены работы по восстановлению исторического внешнего облика Андреевской церкви

Впереди — работы по реставрации интерьера церкви, построенной в XVIII в.

КИЕВ. В знаменитом Андреевском храме, расположенном на Андреевском спуске в Киеве, практически завершены реставрационные работы, которые осуществлялись на протяжении последних 10 лет. Теперь экстерьер архитектурного шедевра Бартоломео Растрелли вновь доступен для обозрения, сообщили украинские СМИ. Однако впереди еще работы по реставрации интерьера церкви.

Андреевская церковь входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2007 году ее состояние было признано аварийным. Из-за особенностей рельефа Андреевского спуска здание церкви буквально расходилось по швам, а детали интерьера нуждались в срочной реставрации.

Укреплять холм возле Андреевской церкви начали только в 2009 году. В 2010-2012 годах была проведена гидроизоляция паперти и стилобатной части храма. Из-за подготовки к Евро-2012 ремонтно-реставрационные работы приостанавливались. Затем последовали события на Майдане конца 2013 — начала 2014 гг. И только в конце 2015 года реставрацию церкви возобновили.

В частности, в ходе реставрационных работ была решена проблема с лестницей, ведущей в храм. «Одной из главных конструктивных проблем Андреевской церкви были чугунные лестницы. Ступени, положенные на бетонное основание, постоянно прогнивали из-за застоя и замерзания воды под ними. Сейчас же они лежат не на традиционном растворе, а на опорах, под которыми есть пространство», — рассказал главный инженер объекта Игорь Устименко.

На четырех боковых декоративных барабанах глав церкви восстановлено 60% старинной лепнины, утраченной к началу XXI века.

На данный момент остались незавершенными отделочные работы на стене, выходящей на Андреевский спуск, штукатурно-малярные работы внутри церкви, реставрация пола и входного тамбура, живописи, архитектурно-декоративных элементов лепнины, иконостаса, расчистка и частичное восстановление позолоты.

39 написанных маслом икон XVIII века в иконостасе будут обработаны специальным составом, который предотвратит их вредных атмосферных воздействий. Сейчас же все усилия реставраторов направлены на спасение монументальной композиции в интерьере Андреевской церкви — картины середины XIX века художника Платона Бориспольца «Проповедь апостола Андрея».

Андреевская церковь в Киеве — православный храм в честь св. апостола Андрея Первозванного, построенный по приказу императрицы Елизаветы Петровны в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1749-1754 гг. на месте, где, по преданию, водрузил свой крест св. апостол Андрей.

Андреевская церковь входит в состав Национального заповедника «София Киевская». В настоящее время в храме совершаются службы не признанной в православном мире раскольнической т.н. «Украинской автокефальной православной церкви».