XVI Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 16 апреля по 9 мая

Торжественное открытие состоится 16 апреля в Большом зале Московской консерватории

МОСКВА. С 16 апреля по 9 мая пройдет XVI Московский Пасхальный фестиваль, посвященный 135-летию со дня рождения Игоря Федоровича Стравинского, сообщает "Патриархия.Ру".

Фестиваль проводится по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Правительства г. Москвы, Министерства культуры РФ и Министерства обороны РФ.

Торжественное открытие состоится 16 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, в Большом зале Московской консерватории.

В концертах фестиваля примут участие Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, «Страдивари-ансамбль» Мариинского театра, пианисты Денис Мацуев, Даниил Трифонов и Сон Чжин Чо, скрипачи Кристоф Барати, Павел Милюков и Лоренц Настурика-Гершовичи, дирижер Даррел Анг и многие другие.

За три недели фестиваля музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступят более чем в 20 городах России: в Москве, Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Новосибирске, Кемерово, Томске, Омске, Перми, Ульяновске, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире, Туле, Курске, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе и Воронеже. В программе — сочинения И.Ф. Стравинского, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова и М.И. Глинки.

Также городом-участником симфонической программы станет Владивосток, где 2 и 4 мая выступит южнокорейский пианист-виртуоз, обладатель золотой медали Международного конкурса им. Ф. Шопена Сон Чжин Чо.

Хоровая программа откроется 17 апреля в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя г. Москвы. Концерты программы пройдут в Москве, Истре, Твери, Орехово-Зуеве, Балашихе, Калуге, Климовске, Егорьевске, Сергиевом-Посаде, Электростали, Мытищах, Старице, Химках, Муроме, Королеве, Великом Новгороде, Серпухове, Александрове, Зеленоградском, Дмитрове, Ростове Великом, Коломне, Зарайске и Туле. Впервые хоровая программа будет представлена во Владивостоке. В этом году в программе принимают участие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Владимира, Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока, а также из Греции, Сербии, Республики Беларусь, Армении и Грузии.

Уже в восьмой раз в рамках Московского Пасхального фестиваля в Театрально-концертном зале «Театральная хоромина Дворца царя Алексея Михайловича» усадьбы «Коломенское» пройдет Детский Пасхальный хоровой фестиваль православной музыки «Русь певчая», в котором принимают участие хоровые коллективы, состоящие из учащихся детских музыкальных школ.

Камерная программа откроется 16 апреля в Тихвине, на малой родине Н.А. Римского-Корсакова. Затем продолжится в Гатчине, Калининграде, Москве, Тольятти, Плесе, Ярославле, Якутске, Мурманске, Алдане, Нерюнгри, Суздале, Смоленске, Нижнем Новгороде, а также впервые пройдет в Крыму — в Симферополе, Ялте и Севастополе. Солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и художественный руководитель Академии Лариса Гергиева представят программу из русских романсов и мировых оперных шедевров, а также серию открытых репетиций и мастер-классов. В программе также примут участие Симфонический оркестр Тольяттинской филармонии, Симфонический оркестр Symphonica Artica и Государственный концертный оркестр Филармонии Якутии им. Г.М. Кривошапко, Камерный ансамбль «Софийские солисты».

Колокольные концерты по традиции будут проходить на самых известных звонницах Москвы — в Зарядье, Замоскворечье и на Таганке, включая Красную площадь и Данилов ставропигиальный монастырь, а также в парковых зонах — Коломенское, Сокольники. К московской программе также присоединятся звонницы Звенигорода, Сергиева-Посада, Истры, Санкт-Петербурга, Углича, Ногинска, Великого Новгорода и Раменского.

Также в рамках фестиваля пройдут благотворительные концерты в домах офицеров, детских домах и интернатах, в домах инвалидов и ветеранов.

Кульминацией фестиваля станет традиционный концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на Поклонной горе 9 мая, в День Победы.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.