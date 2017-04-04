Духовенство евангелистских церквей США не хочет поддерживать политиков
- 4 апреля
- 12:24
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
В США опубликуют неизвестные свитки Мертвого моря
Ранее группа ученых из США приобрела 28 древних документов, найденных в этом году в Израиле. По данным исследователей, их возраст может достигать 2000 лет. Сообщается, что интерпретацией текстов займутся библеисты из Тихоокеанского университета Азуса и Баптистской семинарии города Форт-Уэрт.
Свитки Мертвого моря, часто называемые Кумранскими рукописями, описывают быт и верования иудейской секты ессеев и содержат в себе уникальную информацию о жизни ранних христиан, отрывки из Евангелия и оригинальные сюжеты из древнееврейской мифологии. Документы датируются III веком до Р. Х. — I веком от Р. Х.
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