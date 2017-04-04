В США опубликуют неизвестные свитки Мертвого моря

Свитки Мертвого моря описывают быт и верования ессеев и содержат уникальную информацию о жизни ранних христиан

ВАШИНГТОН. Ведущие американские специалисты по библейским древностям переведут и опубликуют неизвестные фрагменты свитков Мертвого моря, пишет РИА Новости со ссылкой на портал LiveScience.

Ранее группа ученых из США приобрела 28 древних документов, найденных в этом году в Израиле. По данным исследователей, их возраст может достигать 2000 лет. Сообщается, что интерпретацией текстов займутся библеисты из Тихоокеанского университета Азуса и Баптистской семинарии города Форт-Уэрт.

Свитки Мертвого моря, часто называемые Кумранскими рукописями, описывают быт и верования иудейской секты ессеев и содержат в себе уникальную информацию о жизни ранних христиан, отрывки из Евангелия и оригинальные сюжеты из древнееврейской мифологии. Документы датируются III веком до Р. Х. — I веком от Р. Х.