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  • Сергей Игнатов — специально для Седмицы.Ru

Духовенство евангелистских церквей США не хочет поддерживать политиков

Трамп обещал дать такую возможность, но, по данным опроса, она им не нужна

 

ВАШИНГТОН. По данным недавнего опроса, духовенство евангелистских церквей США не хочет поддерживать политиков и вообще высказывать политические взгляды, хотя президент Трамп в своей предвыборной кампании обещал освободить их от уз соответствующего закона и дать им эту возможность, сообщает Christiantoday.

Президент Д.Трамп обещал в ходе предвыборной гонки «избавиться» от так называемой поправки Джонсона, получившей статус закона в 1954 году, согласно которой любая церковь может лишиться статуса безналоговой организации, если окажет поддержку какому-либо политику. Трамп счел эту поправку недемократичной, нарушающей свободу слова, и пообещал, что ее отмена «позволит вероучителям свободно и бесстрашно выражать свое мнение» по политическим вопросам. 

Опрос духовенства евангелистских церквей США, проведенный в феврале этого года Национальной ассоциацией евангелистов (НАЕ), показал, что 89 процентов священнослужителей считают, что вероучителям не подобает публично поддерживать политиков с церковных кафедр. «Практически все пасторы, которых я знаю, не хотят заниматься политикой и поддерживать политических лидеров, - говорит Лейт Андерсон, президент НАЕ. – Они желают всецело посвятить свою жизнь изучению Библии. Евангелисты считают своей миссией евангельское учение, и всячески избегают борьбы мнений по политическим и государственным вопросам, поскольку эта борьба может отвлечь от несения людям слова Божия».

«Если мы начнем поддерживать кандидатов различных партий, то мы политизируем церковь, - говорит Джордж О'Гуд, генеральный председатель Ассамблеи Господней. – А это приведет к отвлечению пастырей от их духовной миссии и внесет раскол в среду наших прихожан по политическим взглядам. Вполне достаточно, если нам удается высказывать свое пастырское мнение по каким-то общим вопросам, не поддерживая никого из кандидатов на государственные посты».

Это мнение подтверждает и опрос широкой общественности, проведенный еще в 2015 году исследовательским центром LifeWay, согласно которому 79 процентов американцев считают, что священникам ни в коем случае не следует поддерживать политиков, и лишь 19 процентов не согласны с этой точкой зрения.

«Многие священники знают, что их прихожане нередко придерживаются самых противоположных политических взглядов, - говорит Андерсон. – И потому, если священник поддержит какую-то одну сторону среди прихожан, он тем самым оттолкнет другую сторону, и внесет раскол в их среду. А потому наше духовенство высоко ценит гласные и негласные правила, которые запрещают ему вовлекаться в противоречия и столкновения политических взглядов».

При этом многие американцы также считают, что те священники, которые поддерживают одну из сторон в политической борьбе, не должны нести за это наказания. «Священники тоже должны иметь право на свободное выражение личного мнения о том, кого они поддерживают и почему, и в том числе в области политики, - уверен Алан Курэтон, президент Северо-западного университета Святого Павла.

Следует отметить, что порядка восьмидесяти процентов белых евангелистов США отдали свои голоса за Трампа в выборах 2016 года, и многие считают, что обещание президента отменить поправку Джонсона можно считать неуклюжей попыткой отплатить услугой за услугу. Впрочем, с тех пор как президент заявил об этом своем намерении на национальном молитвенном завтраке в феврале этого года, никаких практических шагов для осуществления реформы закона пока не было сделано.

 

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