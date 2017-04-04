Трамп обещал дать такую возможность, но, по данным опроса, она им не нужна

ВАШИНГТОН. По данным недавнего опроса, духовенство евангелистских церквей США не хочет поддерживать политиков и вообще высказывать политические взгляды, хотя президент Трамп в своей предвыборной кампании обещал освободить их от уз соответствующего закона и дать им эту возможность, сообщает Christiantoday.

Президент Д.Трамп обещал в ходе предвыборной гонки «избавиться» от так называемой поправки Джонсона, получившей статус закона в 1954 году, согласно которой любая церковь может лишиться статуса безналоговой организации, если окажет поддержку какому-либо политику. Трамп счел эту поправку недемократичной, нарушающей свободу слова, и пообещал, что ее отмена «позволит вероучителям свободно и бесстрашно выражать свое мнение» по политическим вопросам.

Опрос духовенства евангелистских церквей США, проведенный в феврале этого года Национальной ассоциацией евангелистов (НАЕ), показал, что 89 процентов священнослужителей считают, что вероучителям не подобает публично поддерживать политиков с церковных кафедр. «Практически все пасторы, которых я знаю, не хотят заниматься политикой и поддерживать политических лидеров, - говорит Лейт Андерсон, президент НАЕ. – Они желают всецело посвятить свою жизнь изучению Библии. Евангелисты считают своей миссией евангельское учение, и всячески избегают борьбы мнений по политическим и государственным вопросам, поскольку эта борьба может отвлечь от несения людям слова Божия».

«Если мы начнем поддерживать кандидатов различных партий, то мы политизируем церковь, - говорит Джордж О'Гуд, генеральный председатель Ассамблеи Господней. – А это приведет к отвлечению пастырей от их духовной миссии и внесет раскол в среду наших прихожан по политическим взглядам. Вполне достаточно, если нам удается высказывать свое пастырское мнение по каким-то общим вопросам, не поддерживая никого из кандидатов на государственные посты».

Это мнение подтверждает и опрос широкой общественности, проведенный еще в 2015 году исследовательским центром LifeWay, согласно которому 79 процентов американцев считают, что священникам ни в коем случае не следует поддерживать политиков, и лишь 19 процентов не согласны с этой точкой зрения.

«Многие священники знают, что их прихожане нередко придерживаются самых противоположных политических взглядов, - говорит Андерсон. – И потому, если священник поддержит какую-то одну сторону среди прихожан, он тем самым оттолкнет другую сторону, и внесет раскол в их среду. А потому наше духовенство высоко ценит гласные и негласные правила, которые запрещают ему вовлекаться в противоречия и столкновения политических взглядов».

При этом многие американцы также считают, что те священники, которые поддерживают одну из сторон в политической борьбе, не должны нести за это наказания. «Священники тоже должны иметь право на свободное выражение личного мнения о том, кого они поддерживают и почему, и в том числе в области политики, - уверен Алан Курэтон, президент Северо-западного университета Святого Павла.

Следует отметить, что порядка восьмидесяти процентов белых евангелистов США отдали свои голоса за Трампа в выборах 2016 года, и многие считают, что обещание президента отменить поправку Джонсона можно считать неуклюжей попыткой отплатить услугой за услугу. Впрочем, с тех пор как президент заявил об этом своем намерении на национальном молитвенном завтраке в феврале этого года, никаких практических шагов для осуществления реформы закона пока не было сделано.