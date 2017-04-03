В Москве появится первый буддийский храм

Ступу построят в Отрадном

МОСКВА. Церемония закладки священных буддийских реликвий в строящуюся ступу Просветления (буддийское культовое сооружение) состоялась в районе Отрадное.



"Культовый объект, являющийся частью комплекса, имеет сакральное значение для буддистов, так как ступа призвана нести благо и счастье всем живым существам. В эту субботу прошла первая из трех закладок. По традиции, в ступу закладываются тексты мантр и различных буддийских реликвий", - рассказала глава Московской буддийской общины Дулма Шагдарова, которую цитирует в понедельник пресс-служба префектуры СВАО.



Высота ступы - первого в Москве буддийского храма - составит 13 метров. Священные книги, статуэтки, свитки с молитвами специально для нее передал далай-лама.



Появление буддийского храма дополнит уже существующий ансамбль трех традиционных религий России в Отрадном - православного храма, синагоги и мечети.