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- 3 апреля
- 17:35
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- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
В Москве появится первый буддийский храм
Ступу построят в Отрадном
МОСКВА. Церемония закладки священных буддийских реликвий в строящуюся ступу Просветления (буддийское культовое сооружение) состоялась в районе Отрадное.
"Культовый объект, являющийся частью комплекса, имеет сакральное значение для буддистов, так как ступа призвана нести благо и счастье всем живым существам. В эту субботу прошла первая из трех закладок. По традиции, в ступу закладываются тексты мантр и различных буддийских реликвий", - рассказала глава Московской буддийской общины Дулма Шагдарова, которую цитирует в понедельник пресс-служба префектуры СВАО.
Высота ступы - первого в Москве буддийского храма - составит 13 метров. Священные книги, статуэтки, свитки с молитвами специально для нее передал далай-лама.
Появление буддийского храма дополнит уже существующий ансамбль трех традиционных религий России в Отрадном - православного храма, синагоги и мечети.
"Культовый объект, являющийся частью комплекса, имеет сакральное значение для буддистов, так как ступа призвана нести благо и счастье всем живым существам. В эту субботу прошла первая из трех закладок. По традиции, в ступу закладываются тексты мантр и различных буддийских реликвий", - рассказала глава Московской буддийской общины Дулма Шагдарова, которую цитирует в понедельник пресс-служба префектуры СВАО.
Высота ступы - первого в Москве буддийского храма - составит 13 метров. Священные книги, статуэтки, свитки с молитвами специально для нее передал далай-лама.
Появление буддийского храма дополнит уже существующий ансамбль трех традиционных религий России в Отрадном - православного храма, синагоги и мечети.
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