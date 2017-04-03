В Лестере (Великобритания) учреждена должность епископа для этических меньшинств

Он будет духовно окормлять общины этого города

ЛЕСТЕР. В этом городе одноименного графства Великобритании Англиканской церковью учреждена должность епископа для чернокожих, азиатских и прочих меньшинств города – с тем, чтобы должным образом реагировать на культурные и духовные потребности его разнообразных и растущих этнических общин, сообщает TheGardian.

Город Лестер ныне является одним из самых пестрых по этническому составу центров Великобритании, и потому епископство Лестерское направило петицию на имя королевы, прося ее разрешения на учреждение новой епархии. Ожидается, что до конца года будет назначен новый викарный епископ в Лафборо, второй по величине город графства после Лестера. Несмотря на официальный титул епископа Лафборо, новый епископ будет служить, главным образом, в Лестере – ввиду того, что этот город официально признан первым центром чернокожего, азиатского и этнического большинства в стране. По данным переписи населения в 2011 году, лишь 45% населения города было отнесено к категории «белых британцев».

«Нынешнее этническое разнообразие города пока никак не отражается в составе его духовенства, - говорит Мартин Сноу, епископ Лестерский. – Большинство прихожан англиканских храмов составляют белые британцы, но при этом в городе действует более 100 храмов для чернокожего, азиатского и этнического населения – в основном это общины пятидесятников». Основная задача нового епископа будет заключаться в том, чтобы расширять представительство черного, азиатского и этнического населения в епархии «от мест на церковных скамьях до кафедр духовенства и постов высшего священноначалия», а также налаживать тесные контакты с другими храмами и группами верующих, по словам епископа Сноу.

Епископ признает, что такая открытость не всегда была свойственна Англиканской церкви. «В 1950-60е годы, когда в Англию хлынул поток иммигрантов с Карибских островов и вообще отовсюду, церковь Англии не проявила должного радушия и гостеприимства. Приходится это признать. Столкнувшись с неприятием, новоприбывшие ушли в другие церкви, и сегодня мы сталкиваемся с последствиями той недальновидной политики. Нам необходимо внести определенные поправки на многообразные культуры прихожан. И, хотя церковь Англии считается своеобразной квинтэссенцией чисто английского духа, нам предстоит многому научиться у других культур».

Уместно напомнить в этой связи, что в 2015 году в Англиканской церкви на острове служило лишь 3.4% белого духовенства, а представители чернокожего, азиатского и этнического большинства в высшем духовенстве (от архидиякона и выше) всегда были единичны. В этом месяце впервые за последние 20 лет будет назначен чернокожий епископ, уроженец Нигерии Войин Каровей Доргу, который возглавит епархию города Вулвича.

«Цветных служителей духовенства еще очень мало, если сравнивать с общим процентом цветного населения в графстве и столице. Их постепенно становится все больше, но все еще далеко не достаточно, - говорит Розмари Дэвидсон-Готобед, первая служащая Англиканской церкви по продвижению национальных меньшинств на духовные посты. – Сейчас мы пытаемся определить все препятствия для их продвижения. Их очень много, и они весьма разнообразны».

Дэвидсон-Готобед работает в этой должности всего пятый месяц, и ее роль заключается в том, чтобы всячески помогать представителям цветных меньшинств на пути к рукоположению, а также справляться с подсознательной предвзятостью со стороны сограждан. «Всем нам свойственна неосознанная предвзятость, - говорит Дэвидсон-Готобед. – Нам нужно уметь улавливать ее в самих себе и ощущать, как она может препятствовать духовному лицу на его пути к рукоположению. Прошло целых 20 лет между назначениями двух чернокожих епископов, и я очень надеюсь, что следующее рукоположение случится быстрее».

По словам епископа Лестерского, подсознательные предубеждения коренятся очень глубоко, и для их устранения – как в Англиканской церкви, так и в обществе в целом – может понадобиться не одно поколение. Но церковь упорно создает программы обучения, ведет исследовательские проекты и создает новые посты – и пост епископа города Лафборо лишь первая ласточка в этом процессе.