Около Каира найдены остатки пирамиды периода XIII династии фараонов

КАИР. Египетские археологи обнаружили в районе Дахшур (около 25 км от Каира) остатки древней пирамиды, предположительно, времен XIII династии фараонов (XVIII-XVII века до нашей эры), сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство по делам памятников древности Египта.

Эта находка была сделана к югу от знаменитой "ломаной" пирамиды Снофру. Как сообщил глава управления по памятникам древности Дахшура Адиль Окаша, открытая часть пирамиды представляет собой часть внутренней конструкции, возможно, проход, который вел внутрь пирамиды, а затем поднимался к поверхности земли и связывал наземные помещения. Археологи обнаружили также часть алебастровой таблички с иероглифическим текстом размером 17 на 15 сантиметров, обломки гранитных и каменных блоков.

Район Дахшур являлся некрополем фараонов Древнего Египта эпохи Древнего и Среднего царств. Там обнаружено несколько пирамид, наиболее хорошо сохранилась "ломаная" пирамида Снофру (примерно 2613-2589 годов до нашей эры).