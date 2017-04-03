Российские сайентологи вывели в США 3 млрд. рублей

Сотрудники ФСБ провели обыски в помещениях головной организации сайентологов в Московской области

МОСКВА. "Церковь сайентологии" в России за последние три годы вывела под видом пожертвований около 3 млрд. рублей в головной офис в США, пишет в пятницу газета "Известия".



"Когда человек приходит к сайентологам за помощью, то он попадет под обработку средствами, подобными настою растения борец (аконита). Это вещество проходит как гомеопатический лекарственный препарат, но в центре его используют для вербовки", - рассказал изданию бывший сотрудник МУРа, частный сыщик Вячеслав Демин, ранее занимавшийся возвращением адептов сайентологии к нормальной жизни.



По его словам, в последнее время аконит заменили на химические препараты - они способствуют подавлению воли и снижению психологических барьеров перед манипуляциями.



Как сообщалось, в среду сотрудники ФСБ провели обыски в помещениях головной сайентологической организации в Московской области в рамках расследования уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности, которое находится в производстве УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



В ходе расследования было установлено, что деятельность сайентологической организации в Петербурге координируется из т.н. "Центра управления по распространению сайентологии и дианетики", который базируется в Московской области и осуществляет общее руководство сайентологическими организациями на территории СНГ.



Обыски по делу о незаконной предпринимательской деятельности "сайентологической церкви" проходили также в июне 2016 года - по 14 адресам в Петербурге, Москве и Ленинградской области. Правоохранительные органы тогда допросили несколько функционеров организации как свидетелей.