Более 50 келий на Афоне отказались поминать Константинопольского патриарха

Противники патриарха обвинили его в том, что он взял курс на экуменизм

АФОН. Раскол произошел среди афонских монахов, которые разделились на сторонников и противников Константинопольского патриарха Варфоломея (именно ему подчиняется Святая гора).



Так, более 50 келий на Афоне прекратили его поминовение во время богослужений, сообщает греческий сайт "Vimaorthodoxias".



Противники патриарха обвинили его в том, что он взял курс на экуменизм (диалог с католиками и протестантами, в котором отдельные группы в Православных церквах видят опасность отречения от своей веры).



По данным портала, к отказу поминать патриарха Варфоломея могут присоединиться также два монастыря Афона.



Афон является особой самоуправляемой административной единицей в составе греческого государства с центром в городке Карея. Сейчас там действует 20 монастырей, в том числе русский Свято-Пантелеимонов, а также ряд келий и скитов.



Священному Киноту принадлежит верховная власть на полуострове. Он состоит из представителей 20 монастырей, между которыми разделена вся территория Афона. Кинот осуществляет управление на основании устава Святой горы, который утвержден Конституцией Греции.



Светская власть на полуострове представлена губернатором Афона, который осуществляет надзор за исполнением устава Святой горы и подчиняется МИД Греции. В религиозном отношении Афон находится под юрисдикцией Константинопольского патриарха.