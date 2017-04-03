Гора мусора с Храмовой горы помогла ученым сделать важное открытие

Фрагмент колоннады Второго Храма обнаружили у Храмовой горы в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ. Фрагмент колоннады Второго Храма обнаружили в горе мусора, вывозимого с раскопок у Храмовой горы в Иерусалиме, сообщила в понедельник израильская газета "Исраэль ха-Йом".

Ученые с 2004 года просматривают мусор, который с Храмовой горы вывозит мусульманская администрация. Диметр обнаруженного ими навершия колонны составлял 75 сантиметр. Изучив находку, ученые археологически подтвердили описание Храма, сделанное иудейским историком Иосифом Флавием еще в I веке нашей эры. Иудейскую святыню действительно окружали два ряда колонн, а масштаб строительства храма был по-настоящему впечатляющим.

"Колонна отражает архитектурный стиль эпохи Хасмонеев", — цитирует газета профессора Габи Баркая, который возглавляет проект по просеиванию мусора с Храмовой горы.

Археологи выяснили, что высота одной колонны была 12,5 метров. Колоннада служила опорой для кедровых балок несущей стены Храма.

"Можно только представить, насколько сильно поражались паломники, когда перед их взором представал великолепный ландшафт Второго Храма", — добавил Баркай.

Второй Храм в Иерусалиме был построен на месте знаменитого Храма Соломона. Его начали возводить примерно в 516 году до нашей эры. В I веке до нашей эры израильский царь Ирод Великий провел масштабную реконструкцию святыни. В 70 году нашей эры храм был полностью разрушен римлянами.