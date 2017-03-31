- 31 марта
- 19:56
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- Источник:
- Седмица.Ru
В Мексике похищен католический священник
ТАМАУЛИПАС. Епископ католического диоцеза Тампико монсеньор Хосе Луис Мартинес Дибильдокс (José Luis Martinez Dibildox) сообщил в среду, 29 марта 2017 г., о похищении 40-летнего священника своей епархии Оскар Лопес Наварро (Oscar Lopez Navarro), передает информационное агентство Fides.
Согласно заявлению епископа, во вторник вечером, 28 марта, священник, который совершает свое служение в приходе Сан-Хосе Ольбреро в Альтамире, был похищен у входа в приходской дом. Преступники уже связались с другими священниками епархии, потребовав крупный выкуп за освобождение клирика.
Согласно сообщению Fides, менеджер Хосе Луис Мартинес Дибильдокс признал, что нестабильность усилилась в штате Тамаулипас и достигла, в том числе, Церкви. «К сожалению, рост преступности заставил многих людей покинуть город, переехав в другие места. До сих пор они почитали Церковь, но как мы видим, даже священников теперь не уважают, тех, кто отдает свои жизни для пользы людей», — сказал епископ.
Всего несколько дней назад, 26 марта 2917 г., священник Фелипе Каррильо Альтамирано (Felipe Carrillo Altamirano) был убит в результате нападения.
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