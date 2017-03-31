- 31 марта
- 15:59
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- Источник:
- Седмица.Ru
Египетские силы безопасности обезвредили бомбу, заложенную в христианской церкви
КАИР. Египетские силы безопасности в среду вечером, 29 марта 2017 г., обезвредили бомбу, заложенную в церкви св. Марии Джирджис в Танте, в западной провинции Гарбия.
Полиция Аль-Найды сообщила о том, что бомба была обнаружена в церкви, расположенной на улице Али Мубарака, после чего улица была закрыта для проезда с обеих сторон.
Взрывотехники и эксперты по гражданской обороне прибыли в церковь, чтобы демонтировать и нейтрализовать взрывчатое вещество, не вызвав при этом жертв среди людей и повреждения здания.
В Египте увеличилось количество нападений на христиан-коптов после низложения президента-исламиста Мухаммеда Мурси в ходе военного переворота в 2013 г.
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