Египетские силы безопасности обезвредили бомбу, заложенную в христианской церкви

Инцидент имел место в церкви св. Марии Джирджис в Танте, в западной провинции Гарбия

КАИР. Египетские силы безопасности в среду вечером, 29 марта 2017 г., обезвредили бомбу, заложенную в церкви св. Марии Джирджис в Танте, в западной провинции Гарбия.

Полиция Аль-Найды сообщила о том, что бомба была обнаружена в церкви, расположенной на улице Али Мубарака, после чего улица была закрыта для проезда с обеих сторон.

Взрывотехники и эксперты по гражданской обороне прибыли в церковь, чтобы демонтировать и нейтрализовать взрывчатое вещество, не вызвав при этом жертв среди людей и повреждения здания.

В Египте увеличилось количество нападений на христиан-коптов после низложения президента-исламиста Мухаммеда Мурси в ходе военного переворота в 2013 г.