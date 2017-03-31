В Москве пройдет презентация книги писателя, педагога и православного просветителя Александры Алексеевны Ершовой

Просветительская и педагогическая деятельность А. А. Ершовой до революции была известна всей образованной России

МОСКВА. В Москве в Доме русского зарубежья им. А. И. Солженицына 4 апреля пройдет презентация книги писателя, педагога и православного просветителя Александры Алексеевны Ершовой (урождённой Штевен, 1865–1933) «В тюрьме в 1920 году: Воспоминания».

В книге впервые публикуются дневниковые записи А. А. Ершовой с воспоминаниями о её заключении в советской тюрьме в 1920 году. Мемуары наполнены яркими картинами жизни советской России, размышлениями об истории нашей родины, её прошлом и будущем. Они являют глубокую веру и христианскую культуру их автора, которые проявляются в отношении к окружавшим её людям и ко всему происходящему. Проблемы, затрагиваемые А. А. Ершовой, не утратили своей актуальности и в наше время.

Просветительская и педагогическая деятельность А. А. Ершовой до революции была известна всей образованной России. Князь Д. И. Шаховской через несколько лет после смерти Александры Алексеевны писал её детям: «…[её архив] чрезвычайно важен как в высшей степени талантливое и искреннее изображение истории человеческой жизни в условиях, когда это изображение имеет глубочайший интерес для уяснения истории русской культуры, русской общественности и русской школы».

В презентации примут участие члены семьи Ершовых-Левицких, историки, потомки дворянских родов.

Ведущие вечера — Владимир Ильич Лавренов, кандидат исторических наук, член геральдического совета при Президенте Российской Федерации; Александра Петровна Ершова, внучка А. А. Ершовой, кандидат педагогических наук, научный консультант московских школ.



Начало презентации в 19:00 в Большом зале Дома русского Зарубежья им. А. И. Солженицына.

Адрес: Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2 (проезд до ст. метро «Таганская» - кольцевая).

Вход свободный.