В Мексике снова убит католический священник

Фелипе Каррильо Альтамирано стал вторым священником, убитым с начала этого года

МЕХИКО. Священник Фелипе Каррильо Альтамирано ( Felipe Carrillo Altamirano ) был убит в воскресенье, 26 марта в деревне El Nayar, прелатура Jes ú s Mar í a del Nayar , штат Найярит. По-видимому, священнослужитель стал жертвой нападения с целью грабежа, Fides.

Конференция мексиканских католических епископов в заявлении, опубликованном в связи с убийством священника, подчеркнула, что это уже далеко не первое убийство клирика Католической Церкви в Мексике. Епископы выразили соболезнования родным и близким священника и епископу территориальной прелатуры Найяра Хосе де Хесусу Гонсалесу Эрнандесу ( Jos é de Jes ú s Gonz á lez Hern á ndez ).

Фелипе Каррильо Альтамирано стал вторым священником, убитым с начала этого года: первым был Хоакин Эрнандес Сифуентес ( Joaquin Hernandez Sifuentes ) из епархии Сальтильо, погибший в январе.

Территориальная прелатура El Nayar расположена в мексиканском штате Найярит и является одним из 20 муниципалитетов этого штата. Согласно данным прелатуры, в ней служат 11 епархиальных священников, 10 священников из числа монашествующих различных орденов и 10 священников из числа монахов --францисканцев, а также 30 монахинь разных орденов.