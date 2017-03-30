Лучшие детские церковные хоры выступят для многодетных семей в Москве
- 30 марта
- 19:43
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- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в Москве на 24 площадках
Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет с 12 по 23 апреля
МОСКВА. Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет с 12 по 23 апреля на 24 площадках в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в четверг в оргкомитете уличных городских мероприятий "Московские сезоны".
"Гостей фестиваля ждет множество бесплатных развлечений - концерты, театральные постановки, выставки, лекции и мастер-классы. В торговых шале посетители найдут уникальные сувениры и качественные продукты со всей страны", - сказал собеседник агентства.
Среди прочих заявки на участие в "Пасхальном даре" подали производители сыров и молочной продукции из Московской, Липецкой, Смоленской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областей, меда и продукции пчеловодства - из Волгоградской, Курской, Тамбовской, Саратовской, Воронежской областей и Подмосковья.
Всего на участие в фестивале поступила 341 заявка, включая 264 заявки от предприятий и индивидуальных предпринимателей сферы торговли, 67 - от рестораторов и еще 10 - от организаций, занимающихся образовательно-развлекательной деятельностью.
"Гостей фестиваля ждет множество бесплатных развлечений - концерты, театральные постановки, выставки, лекции и мастер-классы. В торговых шале посетители найдут уникальные сувениры и качественные продукты со всей страны", - сказал собеседник агентства.
Среди прочих заявки на участие в "Пасхальном даре" подали производители сыров и молочной продукции из Московской, Липецкой, Смоленской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областей, меда и продукции пчеловодства - из Волгоградской, Курской, Тамбовской, Саратовской, Воронежской областей и Подмосковья.
Всего на участие в фестивале поступила 341 заявка, включая 264 заявки от предприятий и индивидуальных предпринимателей сферы торговли, 67 - от рестораторов и еще 10 - от организаций, занимающихся образовательно-развлекательной деятельностью.
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