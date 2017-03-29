Бородино передаст Церкви здание Спасо-Бородинского монастыря

МОСКВА. Музей-заповедник "Бородинское поле" планирует передать здания и храмы на территории Спасо-Бородинского женского монастыря, которые принадлежат музею, в пользование Русской православной церкви (РПЦ), сообщил журналистам начальник отдела межмузейной коммуникации РОСИЗО Валерий Климов.

"Спасо-Бородинский монастырь — практически 70% это музей-заповедник "Бородинское поле" и принадлежит музею, храмы принадлежат тоже музею. Велись переговоры с настоятельницей, было получено соглашение и благословение о том, чтобы начались работы по передаче Владимирского собора Спасо-Преображенского монастыря церкви, и музей ведет как раз эти работы для того, чтобы храмы, как минимум, перешли в пользование непосредственно православной церкви", — сказал Климов.

По его словам, в этих зданиях нет экспозиций музея, поэтому они должны принадлежать церкви.

Комментарием музея РИА Новости пока не располагают.

Ранее серьезный общественный резонанс вызвала ситуация вокруг Исаакиевского собора в Петербурге, который власти города решили передать на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций.

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