6 апреля в Храме Христа Спасителя состоится 29-е совместное заседание Наблюдательного, Общественного и Попечительского Советов по изданию «Православной энциклопедии»

Заседание пройдет в Большом зале Трапезных палат Храма Христа Спасителя

6 апреля 2017 г. в 15.30 в Большом зале Храме Христа Спасителя в Москве состоится совместное заседание трех Советов по изданию «Православной энциклопедии». Заседание возглавят Председатель Наблюдательного Совета Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Председатель Общественного совета Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин, Председатель Попечительского Совета мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Участие в работе советов примут руководители Администрации Президента, Правительства России, федеральных министерств, главы ряда регионов, известные деятели науки и культуры.

После заседания советов в Сергиевском зале Трапезных палат Храма Христа Спасителя Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представит новые алфавитные 41-й, 42-й, 43-й и 44-й алфавитные тома Православной энциклопедии.

Напоминаем, что издание «Православной энциклопедии» осуществляется под общей редакцией Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при государственной поддержке.

Издание энциклопедии начато в ознаменование 2000-летия Рождества Христова специально созданным Церковно-научным центром Русской Православной Церкви «Православная энциклопедия», который подготовил в юбилейный год монографический том «Русская Православная Церковь». Основное внимание энциклопедия уделяет истории Русской Православной Церкви и других Поместных Православных Церквей.

Начало мероприятия — в 15.30.

Вход для представителей прессы будет открыт в 15.00 со стороны Набережной через зал Церковных Соборов.

Аккредитация журналистов проходит до 5 апреля по телефонам:

(495) 916-81-85, доб. 220 и 222;

(495) 980-03-65, доб. 220 и 222;

Эл. адрес:avlot@yandex.ru