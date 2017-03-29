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- 29 марта
- 15:23
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- Источник:
- Седмица.Ru
6 апреля в Храме Христа Спасителя состоится 29-е совместное заседание Наблюдательного, Общественного и Попечительского Советов по изданию «Православной энциклопедии»
6 апреля 2017 г. в 15.30 в Большом зале Храме Христа Спасителя в Москве состоится совместное заседание трех Советов по изданию «Православной энциклопедии». Заседание возглавят Председатель Наблюдательного Совета Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Председатель Общественного совета Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин, Председатель Попечительского Совета мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Участие в работе советов примут руководители Администрации Президента, Правительства России, федеральных министерств, главы ряда регионов, известные деятели науки и культуры.
После заседания советов в Сергиевском зале Трапезных палат Храма Христа Спасителя Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представит новые алфавитные 41-й, 42-й, 43-й и 44-й алфавитные тома Православной энциклопедии.
Напоминаем, что издание «Православной энциклопедии» осуществляется под общей редакцией Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при государственной поддержке.
Издание энциклопедии начато в ознаменование 2000-летия Рождества Христова специально созданным Церковно-научным центром Русской Православной Церкви «Православная энциклопедия», который подготовил в юбилейный год монографический том «Русская Православная Церковь». Основное внимание энциклопедия уделяет истории Русской Православной Церкви и других Поместных Православных Церквей.
Начало мероприятия — в 15.30.
Вход для представителей прессы будет открыт в 15.00 со стороны Набережной через зал Церковных Соборов.
Аккредитация журналистов проходит до 5 апреля по телефонам:
(495) 916-81-85, доб. 220 и 222;
(495) 980-03-65, доб. 220 и 222;
Эл. адрес:avlot@yandex.ru
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