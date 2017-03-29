Содружество «Артос» представило выставку женщин-иконописцев «Нежная кисть» в Перми

Руководители содружества «Артос» представили новый выпуск альманаха «Дары»

ПЕРМЬ. Содружество «Артос» и Центральный выставочный зал г. Пермь представили 24 марта первый совместный проект – выставку современной иконы «Нежная кисть». В экспозиции – 54 иконы ведущих женщин-иконописцев Москвы и Санкт-Петербурга, а также работы из Сербии и Израиля. Уральские мастера представлены иконописной мастерской Ново-Тихвинского монастыря (Екатеринбург) и пермской мастерской «Добро».

Выставка проводится по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия.

«Начиная с XIX века, а в ХХ веке – уже повсеместно, писанием икон стали активно заниматься женщины, – отметила куратор выставки искусствовед Ирина Языкова. – Без преувеличения можно сказать, что в области церковного искусства женщины составили подлинную конкуренцию мужчинам, и наше время не исключение – в современном иконописании женщины составляют едва ли не большинство. По своему мастерству и качеству работ многие женщины-иконописцы совсем не уступают мужчинам. И что особенно радует, сегодня в этом искусстве немало молодых художниц».

«Столь представительная выставка современных икон впервые проводится в Перми – подчеркнула и.о. директора Центрального выставочного зала Елена Неганова. – И мы рады сотрудничеству с содружеством «Артос», которое имеет большой опыт организации выставок современного христианского искусства». Елена Неганова выразила надежу, что выставка «Нежная кисть» положит начало целому ряду новых, интересных и неожиданных проектов.

На открытии выставки также выступили заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов и начальник управления культуры администрации Перми Вячеслав Торчинский.

«Для нас важно увидеть своими глазами иконы тех мастеров, за работой которых мы следим по альбомам и публикациям в интернете, – сказал руководитель пермской иконописной мастерской «Добро» иеродиакон Алипий (Кожухов). – И для нас большая честь выставить работы пермских иконописцев вместе с признанными мастерами из Москвы и Санкт-Петербурга». Говоря о важности проведения таких выставок, иеродиакон Алипий подчеркнул, что «икона – особое искусство, и ее главное предназначение – это молитва, однако и в пространстве выставочного зала икона свидетельствует о горнем мире и присутствии Бога в жизни каждого человека».

Более ста человек пришли на открытие выставки – художники, представители музейного сообщества, преподаватели и студенты Пермской духовной семинарии и вузов города.

25 и 26 марта руководители содружества «Артос» Ирина Языкова и Сергей Чапнин представили новый выпуск альманаха «Дары» и прочитали лекции о тенденциях в современном церковном искусстве и авторской иконе.

Кураторы выставки – Екатерина Русакова и Ирина Языкова.

Выставка «Нежная кисть» будет работать в Центральном выставочном зале Перми до 30 апреля 2017 года. На выставке можно приобрести альманах современного христианского искусства «Дары» и альбом-календарь церковного искусства Грузии «Крест и лоза».