На сегодняшний день в России действуют около 150 церковных центров помощи наркозависимым

МОСКВА. Издан справочник церковных реабилитационных центров для наркозависимых, сообщает "Диакония.Ру". Справочник «Общецерковная система реабилитации наркозависимых» предназначен для специалистов консультационных кабинетов и священнослужителей, которые оказывают помощь наркозависимым и помогают им определиться с выбором реабилитационного центра. В издании содержится информация о реабилитационных учреждениях, которые действуют в 47 епархиях и 36 субъектах Российской Федерации. Книгу выпустил Координационный центр по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности совместно с Благотворительным фондом святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Составители справочника подчеркивают большую важность объединения информации об организациях, действующих в этой сфере, для развития церковного социального служения по реабилитации наркозависимых.

«Ни одна церковная организация (приход, монастырь), почти никакая епархия даже в отдаленной перспективе не смогут реализовать все этапы реабилитации в должной полноте. Только в масштабах Церкви при выстроенном взаимодействии реабилитационных и вспомогательных структур многих епархий возможна полноценная реализация каждого этапа реабилитационного процесса», - отмечает руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности епископ Каменский и Алапаевский Мефодий в заключительной статье сборника.

В сборник включены описания организаций, которые занимаются реабилитацией наркозависимых на территории России, а также статьи об общецерковной системе реабилитации наркозависимых и о координации действий церковных организаций в этой сфере. В начале книги также представлен алфавитный указатель епархий и субъектов Российской Федерации, на территории которых они действуют – это должно облегчить поиск ближайшего реабилитационного центра. В описании каждого проекта представлена информация о том, где он действует и как связаться с его сотрудниками, сколько в нем мест, кого и на каких условиях там принимают, по какой программе проходит реабилитация и как в процессе участвует Церковь. Рассказы о центрах проиллюстрированы фотографиями.

«На сегодняшний день наш справочник - это уникальное издание. До этого в нашей Церкви никогда не издавался такой каталог, в котором были бы собраны все центры, входящие сегодня в общецерковную систему помощи зависимым, - рассказал руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности Алексей Лазарев. - На мой взгляд, это издание - подарок для всех специалистов, работающих в нашей сфере и, конечно, для наших реабилитантов, которым теперь будет намного легче сориентироваться в множестве предложений».

Справочник выпущен тиражом в 1000 экземпляров, также он доступен для скачивания на сайте Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности. Распространяться он будет бесплатно, для того, чтобы получить экземпляр, нужно связаться с консультантом Координационного центра по телефону +7 (968) 712-30-30. Кроме того, сборник смогут получить участники конференций, семинаров и других мероприятий, которые проводит Координационный центр по противодействию наркомании, а также сотрудники консультационных пунктов и кабинетов первичного приема наркозависимых.

На сегодняшний день в России действуют около 150 церковных центров помощи наркозависимым, среди них более 70 реабилитационных центров.

Издание справочника стало возможным благодаря финансовой поддержке Минэкономразвития.