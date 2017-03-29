В Успенском соборе Кремля прозвучат музыкальные инструменты средневековой Европы

Концерты средневековой музыки приурочены к выставке "Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель"

МОСКВА. Концерты средневековой музыки, приуроченные к выставке "Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель", пройдут 4 и 21 апреля в Музеях Московского Кремля.



Впервые в Успенском соборе вместе с голосом будут звучать музыкальные инструменты европейского Средневековья - виелы (фидлы), цитоль и арфа, сообщает пресс-служба музеев.



Концерт "Короли и трубадуры" 4 апреля будет посвящен куртуазной культуре Франции. Посетители услышат аутентичные музыкальные произведения, созданные профессиональными поэтами и музыкантами - трубадурами.



Старинные композиции прозвучат в исполнении ансамбля "Ensenhas", который представит самые популярные инструменты того времени - виелы (фидлы), а также цитоль и арфу - щипковые струнные инструменты, упоминающиеся в произведениях трубадуров и изображенные на миниатюрах рукописей.



Специальной гостьей концерта станет солистка ансамбля средневековой музыки "Sequentia" Ханна Марти - арфистка из Базеля (Швейцария), которая выступит в России впервые.



Концерт 21 апреля "Пасхальная музыка. От парижской школы Нотр-Дам до песнопений византийской традиции" будет приурочен к Пасхе. Он объединит музыку европейской и византийской традиций, написанную на латинском и греческом языках. В концерте примут участие ансамбли "Labyrinthus" и "Хронос".



Руководитель "Labyrinthus" Данил Рябчиков - один из ведущих российских исполнителей, специализирующихся на изучении средневековой музыки. Вокальный коллектив "Хронос" известен мастерским исполнением византийских, грузинских и древнерусских песнопений. Византийские произведения будут исполняться "а капелла".



Вся европейская музыкальная культура средних веков вышла из соборов и монастырей, отмечают организаторы концертов. Одна из выдающихся композиторских и певческих школ - музыкальная школа Нотр-Дам, с которой связаны имена известных композиторов и поэтов - Леонина, Перотина, Филиппа Канцлера и Вальтера Шатильонского.