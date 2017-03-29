В Румынской Православной Церкви отметили 40-летие кончины Патриарха Юстиниана (Марина)

Заупокойное богослужение возглавил Патриарх Даниил

БУХАРЕСТ. Сороковая годовщина кончины Патриарха Румынской Православной Церкви Юстиниана была отмечена 25 марта 2017 г. в церкви монастыря RaduVodă в Бухаресте, где погребен бывший Первоиерарх, сообщил официальный сайт Румынской Патриархии.

Заупокойное богослужение памяти своего предшественника на посту Предстоятеля Румынской Православной Церкви возглавил Патриарх Даниил. Патриарх Даниил совершил панихиду по Патриарху Юстиниану, перед которой епископ Праховский Тимофей, викарий архиепископства Бухареста, совершил Божественную литургию в сослужении нескольких священников и дьяконов.

Иерархи, священники и миряне Румынского Патриархата молились за упокой души этого Патриарха, Юстиниана, который возглавлял Румынскую Православную Церковь в течение почти трех десятилетий в трудный для румынского Православия период господства гоммунистического режима.

В своей проповеди после заупокойной службы Патриарх Даниил отметил, что служение Патриарха Юстиниана совпало по времени с периодом наиболее жестокого преследования Церкви атеистическим коммунистическим режимом.

«С большим мужеством, хладнокровием, дипломатичностью и стойкостью он пытался защищать Церковь от систематических ударов политической власти, избрав путь решительного сопротивления, замаскированного "благонамеренными речами" в адрес коммунистических лидеров», — сказал о Патриархе Юстиниане Патриарх Даниил. «Он противился злоупотреблениям и вмешательству государственной партии в жизнь Церкви и попыткам превратить Церковь в слабое учреждение», — отметил Патриарх Даниил.

«Его пастырская, культурная, миссионерская, духовная и социальная работа на благо Румынской Православной Церкви представляет сегодня для нас, иерархов, клириков и мирян, пример яркой и вдохновенной верности и служения Иисусу Христу Спасителю и Его Церкви», — подчеркнул Патриарх Даниил, вспоминая Патриарха Юстиниана.

Будущий Патриарх Юстиниан (в миру — Иоанн Марина) родился 22 февраля 1901 г. в крестьянской семье в селении Suești (округ Vâlcea в Олтении). В 1923 г. окончил духовную семинарию, после чего работал учителем. В 1924 году был рукоположен в сан иерея. Был некоторое время приходским священником. С 1925 г. обучался на факультете православной теологии Бухарестского университета, который окончил в 1929 г. со степенью кандидата богословия. После того, как священник Иоанн Марина овдовел, он 12 августа 1945 г. был рукоположен во епископа Васлуйского, викария митрополита Молдовы и Сучавы. В 1947 году стал архиепископом Ясским, митрополитом Молдовско-Сучавским.

24 мая 1948 г. был избран Патриархом Румынским. 6 июня 1948 г. состоялась его интронизация.

Патриарх Юстиниан получил прозвище «красного патриарха». В своей работе под названием «Apostolat Social», посвящённой проблематике сотрудничества коммунизма и Церкви, он доказывал, что социализм — неотъемлемая часть Христианства. Благодаря такому выражению лояльности, коммунистические власти пошли на уступки Румынской Православной Церкви. В частности, в патриаршество Юстиниана в Румынии действовали два богословских института, в Бухаресте и Сибиу, и 6 семинарий. При Патриархе Юстиниане Румынская Православная Церковь оказала значительное содействие в проведении кампании по борьбе с неграмотностью в стране. В 1950 г. Синод Румынской Православной Церкви впервые принял решение о канонизации нескольких румынских подвижников.

Патриарх Юстиниан скончался 26 марта 1977 г. в возрасте 76 лет. В соответствии с его завещанием Патриарх был похоронен в монастыре RaduVodă.