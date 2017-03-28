В Китае буддийский монах отговаривает беременных незамужних женщин от аборта и усыновляет их детей

К настоящему времени на попечении монаха находится уже 21 ребенок

ПЕКИН. Буддийский монах Даолу, проживающий в городском округе Наньтун (восточный Китай), начиная с 2012 года осуществляет необычную миссию — он отговаривает беременных незамужних женщин от совершения аборта. Взамен Даолу обещает взять на себя заботы овоспитании их детей. К настоящему времени на попечении монаха находится уже 21 ребенок, сообщило издание The Global Times.

Как рассказал Даолу, к нему постоянно будущие матери, находящиеся в трудной ситуации, и сообщают ему о своих проблемах. Ввиду многочисленности таких женщин монах, чтобы упростить общение с ними, стал использовать социальные сети. Через них буддийский подвижник предлагает женщинам кров и поддержку, убеждая их не прерывать беременность.

«Другие монахи спрашивают меня, зачем я делаю это», — говорит Даолу, чья позиция в данном случае, действительно, отличается от классической буддийской самоотрешенности. Монах честно признается, что делает это, в том числе, для того, чтобы в дальнейшем воспитать из родившихся у этих женщин детей буддийских монахов. «Но я не буду их заставлять. Когда они вырастут, пусть сами примут решение», — добавляет Даолу.

Чтобы оказывать помощь будущим мамам и их детям, Даолу сделал из собственного дома буддийский храм. До начала своей монашеской жизни Даолу был бизнесменом, и теперь накопленные в ту пору средства он использует на благие цели.

Как это часто бывает, доброе дело стало поводом для клеветы на того, кто его совершает: недавно монаха обвинили в том, что усыновленные им дети на самом деле якобы являются его собственными отпрысками, рожденными от различных женщин.

Обвинили Даолу и в нарушении китайского законодательства, согласно которому детей, от которых отказались их матери, не могут усыновлять религиозные организации или священнослужители, которые не имеют официальной регистрации. Кроме того, религиозные деятели, намеренные усыновить детей, обязаны подать соответствующее заявление на имя государства, которое также требует, чтобы условия содержания ребенка отвечали определенным стандартам. В противном случае усыновленные дети подлежат изъятию и передаются под опеку частных лиц или поступают в государственный интернат.

Даолу уже получил предупреждение от полиции относительно того, что его храм-жилище не соответствует установленным государством нормам, а усыновление им детей не может быть признано законным. Однако, хотя в полиции сочли, что усыновленные Даолу дети должны быть направлены в приют, изымать их у монаха пока не торопятся.