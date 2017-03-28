В Грузии в ущелье Илто обнаружен древний храм

Однонефная базилика датируется раннехристианским периодом

ТБИЛИСИ. В ущелье Илто селения Чартали Ахметского муниципалитета (Кахетия) обнаружены руины однонефного христианского храма, сообщает Ick.Ge. По информации муниципального культурного центра, на близлежащей территории замечены также следы поселения.

По словам руководителя центра культуры Кахи Мамулашвили, ущелье Илто практически не изучено с точки зрения памятников культурного наследия.

«Об этом обнаружении нам сообщили местные жители. Как предполагают специалисты службы охраны памятников, эта однонефная базилика датируется раннехристианским периодом (в Грузии - IV-XI вв.). Церковь находится в труднодоступном месте. На близлежащей территории замечены следы поселения», - сообщил Каха Мамулашвили.

По его словам, об этом обнаружении уже информировано Национальное агентство защиты культурного наследия, которое проведёт соответствующие исследования.