В Грузии отметили 100-летие восстановления автокефалии Грузинской Церкви
- 28 марта
- 18:24
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- Источники:
- Благовест-инфо
- Седмица.Ru
В Грузии в ущелье Илто обнаружен древний храм
По словам руководителя центра культуры Кахи Мамулашвили, ущелье Илто практически не изучено с точки зрения памятников культурного наследия.
«Об этом обнаружении нам сообщили местные жители. Как предполагают специалисты службы охраны памятников, эта однонефная базилика датируется раннехристианским периодом (в Грузии - IV-XI вв.). Церковь находится в труднодоступном месте. На близлежащей территории замечены следы поселения», - сообщил Каха Мамулашвили.
По его словам, об этом обнаружении уже информировано Национальное агентство защиты культурного наследия, которое проведёт соответствующие исследования.
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