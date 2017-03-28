- 28 марта
- 17:39
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- Источники:
- Служба коммуникации ОВЦС МП
- Седмица.Ru
Митрополит Иларион встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом
Со своей стороны митрополит Волоколамский Иларион выразил убеждение, что новый храм станет духовным домом для многочисленных русскоязычных жителей острова, а примеру Тамасосской митрополии последуют и другие епархии Кипрской Православной Церкви.
Стороны также затронули тему продолжающегося разделения острова и обменялись мнениями о перспективах переговорного процесса по урегулированию этой проблемы. Председатель ОВЦС выразил надежду, что в итоге будет найдено справедливое решение, которое позволит православному кипрскому народу сохранить землю своих отцов и свою идентичность. Президент Кипра подчеркнул, что одним из приоритетов для него как для главы Кипрского государства является сохранение христианского присутствия на острове и во всем ближневосточном регионе, с благодарностью отметив активную позицию по этому вопросу России и Русской Православной Церкви.
Во встрече также приняли участие митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия, секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук и сотрудник ОВЦС священник Анатолий Чуряков.
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