Митрополит Иларион встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом

На Кипре открылся первый русский храм

НИКОСИЯ. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион встретился 27 марта с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом в его резиденции в Никосии, сообщает Служба коммуникации ОВЦС. Приветствуя гостя, Н. Анастасиадис отметил, что связи между Россией и Кипром не ограничиваются хорошими отношениями между политиками, но простираются гораздо глубже благодаря многовековым узам дружбы между русским и кипрским народами и Церквами. Он назвал открытие русского храма в Тамасосской митрополии волнующим событием и большой радостью для всех киприотов.

Со своей стороны митрополит Волоколамский Иларион выразил убеждение, что новый храм станет духовным домом для многочисленных русскоязычных жителей острова, а примеру Тамасосской митрополии последуют и другие епархии Кипрской Православной Церкви.

Стороны также затронули тему продолжающегося разделения острова и обменялись мнениями о перспективах переговорного процесса по урегулированию этой проблемы. Председатель ОВЦС выразил надежду, что в итоге будет найдено справедливое решение, которое позволит православному кипрскому народу сохранить землю своих отцов и свою идентичность. Президент Кипра подчеркнул, что одним из приоритетов для него как для главы Кипрского государства является сохранение христианского присутствия на острове и во всем ближневосточном регионе, с благодарностью отметив активную позицию по этому вопросу России и Русской Православной Церкви.

Во встрече также приняли участие митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия, секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук и сотрудник ОВЦС священник Анатолий Чуряков.