На Соловках пройдет конференция, посвященная памяти жертв репрессий 1937-38 г. г.

Участники конференции ознакомятся с новыми исследованиями о соловецких новомучениках

МОСКВА. 5-9 июля на Соловецких островах пройдет очередная научно-практическая конференция «История страны в судьбах узников лагерей», сообщает "Патриархия.Ру". В этом году мероприятие посвящается памяти соловецких заключенных, расстрелянных в ходе репрессий 1937-38 годов. Организаторами конференции выступают Соловецкий музей-заповедник, Соловецкий монастырь, Совет при Президенте РФ по правам человека и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

На заседаниях будут представлены доклады, посвященные трагическим событиям 1937-38 годов и судьбам заключенных. Конференция откроется сообщением профессора ПСТГУ иерея Александра Мазырина «Сталинский террор и Русская Православная Церковь». Об архивных документах, касающихся расстрела соловецких узников, расскажет директор центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке А.Я. Разумов. Старший научный сотрудник Соловецкого музея О.В. Бочкарева сделает доклад по персоналиям расстрельных протоколов 1937-38 годов. Исследование, посвященное ленинградским медикам, погибшим в годы Большого террора в Соловецких лагерях, представит внештатный сотрудник Соловецкого музея М.В. Калатур. Старший научный сотрудник ПСТГУ Л.А. Головкова расскажет о соловецких узниках, расстрелянных на московских спецобъектах НКВД. Исследователь П.М. Леонов (Соловки) выступит с докладом о выдающемся режиссере и реформаторе украинского национального театра Лесе Курбасе.

Участники конференции ознакомятся с новыми исследованиями о соловецких новомучениках: руководитель паломнической службы Соловецкого монастыря монахиня Никона (Осипенко) расскажет о священномученике архиепископе Петре (Рудневе), сотрудники Соловецкого музея-заповедника Н.А. Дудоладова А.П. Яковлева сделают доклад о епископе Онисиме (Пылаеве) и протоиерее Константине Богословском.

Будут представлены доклады «Увековечивание памяти соловецких узников в церковном и музейном пространстве мемориального комплекса "Бутовский полигон"» директора Мемориального научно-просветительского центра «Бутово» И.В. Гарькавого и «В поисках следов Соловецких лагерей. К истории научно-исследовательских экспедиций на Соловках» члена Совета при Президенте РФ по правам человека С.В. Кривенко.

В конференции примут участие исследователи и родственники заключенных. Ожидается приезд директора музея Павла Флоренского в Сергиевом Посаде, внука выдающего ученого и священника, игумена Андроника (Трубачева), а также сына писателя Олега Волкова В.О. Волкова.

В рамках работы конференции планируется проведение экспедиции по поиску захоронений заключенных, расстрелянных на Соловках в феврале 1938 года. Экспедиция организуется Советом при Президенте РФ по правам человека.

В год столетия революционных событий 1917 года организаторы конференции не могли не уделить внимание этой теме. Ответственный редактор книжной серии «Воспоминания соловецких узников» иерей Вячеслав Умнягин выступит с докладом «1917 год и последующие события ХХ века в мемуарном наследии соловецких узников».

Вниманию участников и гостей конференции будет предложена литературно-музыкальная композиция, подготовленная членами Преображенского братства из г. Северодвинск.

Руководитель Национального музея республики Карелии М.Л. Гольденберг и директор Медвежьегорского районного музея С.И. Колтырин представят на конференции выставки, посвященные репрессиям в Карелии.

По итогам форума планируется издание сборника материалов конференции.

В 1937-38 годах были расстреляны 1818 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения. 27 октября и 1-4 ноября в урочище Сандармох вблизи г. Медвежьегорска было уничтожено 1111 человек из этих заключенных. Приговор в отношении 509 человек был приведен в исполнение 8-10 декабря 1937 года предположительно в районе Лодейного поля, бывшей столицы Свирьлага, который к тому времени был расформирован. Еще 198 заключенных были расстреляны 17 февраля 1938 года в северной части Большого Соловецкого острова.