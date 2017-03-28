Принятие закона о легализации строительства церквей в Египте откладывается
- 28 марта
- 17:21
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Расправу над христианской семьей предотвратили в Египте
Поводом для акции стало подозрение в отношении родителей-христиан в том, что они наказали своего сына за то, что тот принял ислам. Родители, в свою очередь, отрицают обвинения.
В результате столкновений пострадали 11 человек, четверо из них — полицейские. Задержаны восемь человек. Инцидент произошел в деревне Моэдат неподалеку от Луксора — одного из туристических центров страны.
Египетские христиане неоднократно заявляли о дискриминации со стороны мусульман. В частности, это проявляется в многочисленных нападениях на членов Коптской Церкви. В январе коптский христианин был убит мусульманином в Александрии за торговлю алкоголем, которая является легальной в этом городе. Члены коптской общины пожаловались на бездействие властей в связи с инцидентом.
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