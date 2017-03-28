Расправу над христианской семьей предотвратили в Египте

В результате столкновений пострадали 11 человек

КАИР. Полиция в Египте применила слезоточивый газ против разъяренной толпы мусульман, которые пытались ворваться в дом христианской семьи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Поводом для акции стало подозрение в отношении родителей-христиан в том, что они наказали своего сына за то, что тот принял ислам. Родители, в свою очередь, отрицают обвинения.

В результате столкновений пострадали 11 человек, четверо из них — полицейские. Задержаны восемь человек. Инцидент произошел в деревне Моэдат неподалеку от Луксора — одного из туристических центров страны.

Египетские христиане неоднократно заявляли о дискриминации со стороны мусульман. В частности, это проявляется в многочисленных нападениях на членов Коптской Церкви. В январе коптский христианин был убит мусульманином в Александрии за торговлю алкоголем, которая является легальной в этом городе. Члены коптской общины пожаловались на бездействие властей в связи с инцидентом.