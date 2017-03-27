- 27 марта
- 14:29
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
В Евросоюзе обеспокоены радикализацией мусульманского населения
"Внутренняя радикализация, а мы будем это обсуждать, является одной из самых главных проблем, с которыми мы сталкиваемся", — сказал он журналистам в Брюсселе по прибытии на встречу глав МИД 28 стран-членов ЕС.
По данным европейских экспертов, в Сирии на стороне боевиков террористических группировок воюют около 3000 граждан ЕС. Эксперты отмечают, что если 15 лет назад террористы вербовали интеллектуалов, студентов, религиозных лидеров, то в настоящее время около трети европейских исламистов — это люди с криминальным прошлым, склонные к насилию и авантюризму.
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