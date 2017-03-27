В Грузии отметили 100-летие восстановления автокефалии Грузинской Церкви

В мцхетском храме Светицховели состоялась праздничная служба

ТБИЛИСИ. В мцхетском храме Светицховели состоялась праздничная служба, посвященная 100-летию восстановления автокефалии Грузинской Православной Церкви, сообщает Грузия Онлайн.

В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию ГПЦ, отменил патриаршее правление, и Грузинская Церковь, на правах экзархата, перешла в подчинение Синоду Русской Церкви.

После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель Церкви Кирион II. В 1990 году автокефалию Грузинской Церкви, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат.

«Есть исторические даты, которые превосходят свое значение, такой сверхдатой является автокефалия Грузинской Церкви, - заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в патриаршем храме Светицховели, где совершил торжественную службу в связи со 100-летием автокефалии Грузинской Православной Церкви.

«Грузинская Церковь получила автокефалию в V веке. Большая заслуга в этом принадлежит царю Вахтангу Горгасали. С благословения Иерусалимского патриарха был провозглашен первый Католикос Грузии Петр. Чем бы была Грузия, если бы у нас не было автокефалии?! Очень трудно представить, однако благодаря милости и воле Божией Грузия обрела автокефалию. Храмы, которые были построены, книги, которые были написаны, культура, которая была создана на христианской почве, – все это результат автокефалии, и я поздравляю вас с восстановлением автокефалии. Она была упразднена и восстановлена 100 лет назад. Мы преклоняем голову перед Кирионом, Леонидом, Калистратом, Антоном Гиоргадзе и другими, благодаря большому труду которых была восстановлена автокефалия», - заявил Патриарх Грузинский.

Патриарх отслужил панихиду по всем предкам, которые трудились ради народа, страны и Церкви.