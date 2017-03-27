На Кипре открыли первый русский храм

ЛИМАССОЛ. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по приглашению митрополита Тамасосского и Оринийского Исаии председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата прибыл 25 марта на Кипр для участия в мероприятиях по случаю открытия в городе Эпископио (Тамасосская митрополия Кипрской Православной Церкви) русского храма святого апостола Андрея Первозванного и Всех святых, в земле Русской просиявших, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В поездке архипастыря сопровождают секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, сотрудник ОВЦС священник Анатолий Чуряков и помощник митрополита Илариона иеродиакон Николай (Оно).

В воскресенье 26 марта митрополит Волоколамский Иларион вместе с митрополитом Тамасосским и Оринийским Исаией и ректором Санкт-Петербургской​ Духовн​ой академии архиепископом Петергофским Амвросием совершил первую Божественную литургию в новосооруженном храме в сослужении духовенства Русской и Кипрской Православных Церквей.

За богослужением молились митрополит Филиппопольский Нифон (Антиохийский Патриархат), епископ Моравичский Антоний (Сербский Патриархат), митрополит Пловдивский Николай (Болгарский Патриархат), митрополит Бресфенский Феоклит (Элладская Православная Церковь). В храме присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Кипр С.В. Осадчий, председатель фонда «Созидающий мир» В.А. Заренков, представители местных властей.

Песнопения Божественной литургии исполнял хор Санкт-Петербургских духовных школ.

По завершении Литургии митрополит Тамассосский и Оринийский Исаия приветствовал митрополита Илариона и других гостей торжеств, выразив радость в связи с осуществлением своего давнего намерения воздвигнуть на Кипрской земле русский храм. В память о совершенном богослужении владыка Исаия преподнес председателю ОВЦС икону святого апостола Андрея и всех Русских святых.

Отвечая на приветствие, митрополит Волоколамский Иларион сказал:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой высокочтимый владыка митрополит Исаия!

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!

Дорогие отцы, дорогие братья и сестры!

Сегодня мы вместе совершили первую Божественную литургию в этом новопостроенном храме во имя святого апостола Андрея Первозванного и всех Русских святых. Это первый русский храм на острове Кипр. Не храм Русской Православной Церкви – это храм Кипрской Православной Церкви, который был построен по инициативе местного Преосвященного кириарха. Богослужения в нем станут совершать на славянском языке, а проповедь будет звучать на русском и греческом. Прихожанином этого храма может стать любой православный человек. Храм во имя святого апостола Андрея Первозванного и всех Русских святых также станет домом для русскоязычной общины острова Кипр и города Эпископио.

В последние годы очень многие русские люди перебрались со своими семьями на постоянное жительство на этот благодатный и благословенный остров, который освящен стопами святых апостолов Павла, Варнавы, евангелиста Марка, где был епископом святой Лазарь Четверодневный, где находится множество православных святынь и центров паломничества.

Наш русский народ – народ благочестивый; везде, куда приезжает русский человек, он, прежде всего, ищет православный храм. Кипрская Православная Церковь всегда открывала двери своих храмов для всех православных христиан вне зависимости от их национальности, этнического происхождения. Но с особой радостью наши русские люди будут приходить в храм, где богослужение совершается на родном для них языке, где они будут слышать родные, с детства знакомые напевы, где со стен и с иконостаса на них будут смотреть образы Русских святых, столь близких их сердцу.

Хотелось бы выразить пожелание, чтобы эта церковь, ставшая первым русским храмом на острове, была бы не последним таким храмом. Надеюсь, что и другие архиереи возьмут пример с Вас, владыка Исаия, и в своих митрополиях тоже построят русские храмы. Это станет видимым знаком единства евхаристического и духовного, которое на протяжении веков скрепляет наши Церкви. В то же время это будет ответом на реальные нужды людей. Русские люди хотят, чтобы рядом был храм и чтобы они могли в нем молиться.

Хочу передать Вам, дорогой владыка, благословение и благодарность Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла – благодарность за Вашу любовь к Русской Церкви, за многолетние труды на ниве межправославного сотрудничества, за заботу о русскоязычных жителях этого острова. Хотел бы также передать благословение Святейшего Патриарха всей Вашей пастве.

Сегодня, в четвертую неделю Великого поста, когда Церковь воспоминает преподобного Иоанна Лествичника, мы слышали замечательное евангельское чтение о человеке, который привел своего сына к Иисусу с надеждой на то, что Господь сможет исцелить того от тяжкого беснования. Подойдя к Спасителю, человек сказал Ему такие слова: «Если что можешь, сжалься над нами и помоги нам» (Мк. 9. 22). И Господь ответил: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему» (Мк. 9. 23).

Эти слова открывают суть нашей веры. Мы очень часто ждем от Господа чуда и зачастую ропщем, если его не происходит. Но чудо – не некий магический акт, который Бог совершает вопреки нашей воле. Чудо всегда является плодом совместного творчества, совместного действия Бога и человека. И неслучайно Господь часто перед тем, как совершить то или иное чудо, спрашивал человека: «А ты веруешь ли, что Я могу это сделать?» А совершив чудо, Господь нередко говорил: «Вера твоя спасла тебя, иди в мире» (Мк. 5. 34).

Христос не говорил: «Я тебя спас, Я это чудо совершил», но – «твоя вера спасла тебя». И эти слова Он обращает к каждому из нас. Спаситель наставлял Своих учеников: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет» (Мф. 17. 20). Такова сила веры – она способна двигать горы. Вера способна совершать чудо. Господь учит нас, что мы должны крепко веровать в Него для того, чтобы эта вера совершала в нас и вокруг нас чудеса.

Если мы будем веровать, все у нас будет хорошо. Если сумеем передать веру нашим детям, они будут расти духовно здоровыми. Родители всегда боятся за своих детей, и это вполне естественно. Боятся, что дети вырастут и перестанут слушаться. Боятся, что подпадут под дурные влияния. Но если мы нашим детям передадим твердый стержень веры, вокруг которой они смогут строить свою жизнь, этого никогда не случится – вера поможет им на жизненном пути. Вера всегда будет помогать нам во всех наших делах.

А что делать, чтобы у нас была такая вера, которая способна и чудеса творить, и горы переставлять? Мы не можем приобрести ее путем тренировки или с помощью самовнушения. Такая вера является даром Божиим. И для того, чтобы в нас была такая вера, мы должны ее просить у Бога. Именно так, как просил ее у Бога удивительный человек, о котором мы слышали сегодня в Евангелии. Когда Господь ему напомнил о силе веры, тот сказал Спасителю: «Верую, Господи! помоги моему неверию» (Мк. 9. 24).

Этот человек был на пути между неверием и верой. Он ощущал, что у него мало веры, но хотел, чтобы ее было больше. И все мы находимся на этом пути. Кто-то продвинулся чуть-чуть дальше на пути к вере, кто-то – еще чуть ближе к неверию, но каждый человек стоит на этом распутье. И всякий раз, когда мы приходим в храм Божий, участвуем в богослужении, воссылаем молитвы Господу, Его Пречистой Матери и святым, мы надеемся на то, что Господь укрепит нашу веру.

Будем любить этот храм Божий. Будем как можно чаще приходить сюда на богослужения. Будем возносить здесь Господу молитвы о земле Кипра, о земле Русской, о себе самих и своих семьях, о наших детях, о нашем настоящем и нашем будущем. Будем просить Господа на века сохранить нашу Святую Церковь, чтобы веру, которую получили от предков, мы смогли передать нашим потомкам через многие и многие поколения».