Патриарх Сербский Ириней принял посла России в Сербии Александра Чепурина

Встреча состоялась в здании Сербской Патриархии в Белграде

БЕЛГРАД. Святейший Патриарх Сербский Ириней 23 марта 2017 года принял в Сербской Патриархии в Белграде Александра Чепурина, посла России в Сербии, сообщил официальный сайт Сербской Православной Церкви.

Александр Чепурин выразил благодарность Предстоятелю Сербской Православной Церкви за теплый и дружественный прием, во время которого они обсудили различные аспекты жизни народов России и Сербии.

Патриарх Сербский Ириней поблагодарил Российского посла за визит и дружественные отношения и любовь между народами России и Сербии, пожелав ему помощи от Господа и успехов в его дальнейшей работе.

На приеме в Сербской Патриархии присутствовали советник посла России Юрий Пичугин, секретарь кабинета Патриарха Сербского дьякон Александр Секулич и диакон д-р Александр Прашчевич.