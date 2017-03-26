Патриарх Сербский Ириней встретился с президентом Республики Сербия Томиславом Николичем
- 26 марта
- 20:48
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- Источник:
- Седмица.Ru
Патриарх Сербский Ириней принял посла России в Сербии Александра Чепурина
БЕЛГРАД. Святейший Патриарх Сербский Ириней 23 марта 2017 года принял в Сербской Патриархии в Белграде Александра Чепурина, посла России в Сербии, сообщил официальный сайт Сербской Православной Церкви.
Александр Чепурин выразил благодарность Предстоятелю Сербской Православной Церкви за теплый и дружественный прием, во время которого они обсудили различные аспекты жизни народов России и Сербии.
Патриарх Сербский Ириней поблагодарил Российского посла за визит и дружественные отношения и любовь между народами России и Сербии, пожелав ему помощи от Господа и успехов в его дальнейшей работе.
На приеме в Сербской Патриархии присутствовали советник посла России Юрий Пичугин, секретарь кабинета Патриарха Сербского дьякон Александр Секулич и диакон д-р Александр Прашчевич.
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