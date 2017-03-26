В ходе пастырского визита в Милан Папа Франциск посетил тюрьму и пообедал с заключенными

Папа Римский также встретился с католическими семьями и молодежью

МИЛАН. Папа Римский Франциск 25 марта 2017 г. совершил пастырский визит в Милан, сообщили в Пресс-службе Ватикана.

Только четыре понтифика посетили Милан на протяжении последних шести веков. Об этом напомнила итальянская "Corriere della Sera" перед визитом Франциска в столицу Ломбардии, который состоялся в субботу, 25 марта 2017 г. Первым был Мартин V в 1418 г. два визита совершил сюда Иоанн Павел II в 1983 и 1984 годах, город также посетил Бенедикт XVI - в 2012 г.

Недавно Франциск дал интервью миланскому журналу "Scarp de 'tenis" ("Кроссовки"), который выпускают при помощи благотворительной католической организации "Caritas" бездомные и затем распространяют на улицах. В нем Папа признался, что совсем не знает Милана, где был только однажды проездом в 1960-х годах.

Папа Франциск начал свою поездку в Милан со встречи с жителями многоэтажек в рабочей восточной части города. Он направился сюда из аэропорта, куда прилетел на самолете из Рима.

"Я вхожу в Милан как священник", - подчеркнул Папа в своем коротком приветственном слове, принимая в дар столу - элемент литургической одежды католического епископа или священника в виде длинной узкой ленты, которую возлагают на шею под орнат при совершении Мессы, либо без орната для совершения других таинств и богослужений (аналог православной епитрахили).

"Эту столу вы не приобрели уже готовой, а сделали здесь. Она была соткана руками некоторых из вас. Это делает ее особенно ценной и напоминает, что христианский священник выбран из народа и служит народу. Мое священство, как и священства вашего настоятеля и других священников, которые здесь работают - это дар Христа, но он "соткан" вами, вашими людьми, вашей верой, вашими трудностями, вашими слезами ... ", - сказал Папа Франциск.

Другим подарком местных жителей стало изображение Девы Марии. Папа отметил символизм того факта, что Богоматерь встречает его уже на окраине города. Он подчеркнул, что Церковь не должна ожидать, пока люди придут к ней, а сама должна идти на периферию, "чтобы нести всем Христа и Его любовь".

Отмечая, что подаренная ему икона была недавно отреставрирована, Папа заметил, что Церковь также должна постоянно "реставрироваться", так как состоит из грешников. В этом контексте он призвал всех использовать Великий пост в качестве повода, чтобы приступить к таинству исповеди и очистить свои сердца.

Папа Франциск встретился с некоторыми местными семьями, представителями цыган, мигрантами и лидерами мусульманской общины, а затем направился в миланский Кафедральный собор на встречу с епископами, капитулом и духовенством епархии. Визит Франциска в Милан также предусматривал молитву у гробницы св. Карло Борромео. В городском парке Милана Папа Римский возглавил Мессу.

Кроме того Папа Франциск отправится в местную тюрьму, чтобы посетить заключенных и пообедать с ними. Понтифик регулярно приглашает нуждающихся и бездомных на встречи, в том числе в собственный день рождения, демонстрируя тем самым свое особое отношение к ним. Его примеру начинают подражать, и не только в Католической Церкви. Не так давно премьер-министр Италии Паоло Джентилони также в Милане пообедал в одной из благотворительных организаций вместе с пенсионерами, мигрантами и бездомными.

Встреча Папы Франциска с миланскими заключенными состоялась в пенитенциарном учреждении Сан Витторе, где отбывают наказание около 900 заключенных. Глава Католической Церкви провел там примерно три часа. Его сопровождал кардинал Анджело Скола.

Посещение тюрьмы начались со встречи с заключенными женщинами, которые по их собственной просьбе прибыли из другой миланской тюрьмы. Это были матери, отбывающих наказание вместе со своими малолетними детьми.

Франциск поздравил персонал пенитенциарного заведения, представителей волонтеров, которые ежедневно несут службу в тюрьме, посетил медпункт, некоторые сектора тюрьмы и отдельные тюремные камеры. Он встретился с 80-ю заключенными, которые представляли всех остальных. Папа каждому пожал руку, обратился с словами поддержки и ободрения.

100 заключенных имели возможность пообедать вместе с Папой Франциском, который принял от них небольшие личные подарки, изготовленные их собственными руками. Все заключенные имели возможность написать на отдельных листках бумаги свои имена и имена своих близких. Их вручили понтифику, чтобы он не забывал о них молиться, а в ближайшие дни он совершит с этой целью специальную Мессу в резиденции «Дом святой Марты» в Ватикане.

В заключение своего однодневного визита в Милан Папа Франциск встретился на знаменитом футбольном стадионе Сан-Сиро с детьми, которые готовятся к принятию конфирмации - таинства миропомазания. Во встрече с понтификом приняли участие более 80 тыс. молодых людей, вместе со своими родителями и катехизаторами.

В своей проповеди Франциск призвал родителей к воспитанию своих детей в духе солидарности и совместного празднования воскресенья. "Заботьтесь о сердца своих детей в духе веры, побуждая к ней своим примером. Папа также призвал подростков не издеваться в школе над своими сверстниками, которые "красивы, менее проворны и т.д.".