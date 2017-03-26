Папа Франциск одобрил канонизацию и беатификацию ряда подвижников Католической Церкви
- 26 марта
- 20:00
- Распечатать
- Источник:
- Седмица.Ru
В Католической Церкви появятся 36 новых святых и 40 новых блаженных
ВАТИКАН. В четверг, 23 марта 2017, Папа Римский Франциск принял в ходе частной аудиенции кардинала Анджело Амато, префекта Конгрегации канонизации святых. Понтифик санкционировал обнародование новых декретов этого ватиканского ведомства, ответственного за проведение канонизационных и беатификационных процессов, согласно которым в Католической Церкви появятся 36 новых святых и 40 новых блаженных, сообщили в Пресс-службе Ватикана.
В числе новых определений Конгрегации канонизации святых - признание чуда по заступничеству блаженных Франсиско и Жасинты Марта - португальских детей, которым вместе с Лусией дос Сантос, как официально признает Католическая Церковь, 100 лет назад в португальской Фатиме явилась Пресвятая Богородица. Они умерли через несколько лет после откровений, имея 11 и 10 лет от роду соответственно.
Еще одним блаженным, к канонизации которого открывает путь признание чуда, совершенного по молитве к нему, является итальянский францисканец Анжело из Акри, который на рубеже XVII-XVIII веков проповедовал Евангелие в Неаполитанском королевстве.
Кроме того, Папа Франциск утвердил акт Конгрегации по канонизации 33-х блаженных мучеников из Латинской Америки: это два епархиальных священника Андре Соверал и Амброзио Франсиско Ферро и мирянин Матеус Морейра, которые вместе с 27 товарищами пострадали в 1645 г. в Бразилии, а также подростки Кристобаль, Антонио и Хуан, которые в 1529 г. мученически погибли в Мексике.
К лику блаженных Католической Церкви будут причислены 40 праведников, в числе которых 39 мучеников времен гражданской войны в Испании и индийская монахиня Рани Мариам Ваталил, известная своим служением бедным, убита из ненависти к Христианской вере в 1995 году.
Три другие декрета, утвержденные Папой Франциском, касаются признания "героических добродетелей" капуцина-миссионера Даниэле из Самарате, монахини Макрины Рапарелли, основателей Ордена сестер Василианок дочерей святой Макрины (Итало-Албанская греко-католическая церковь) и мирянки Даниэлы Дзанетти.
- 6 марта 2016
- 9 июня 2015
- 6 мая 2015
- 26 января 2015
- 9 декабря 2014
- 17 сентября 2014
- 12 мая 2014