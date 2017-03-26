В их числе португальские пастушки - свидетели Фатимского явления Божией Матери

ВАТИКАН. В четверг, 23 марта 2017, Папа Римский Франциск принял в ходе частной аудиенции кардинала Анджело Амато, префекта Конгрегации канонизации святых. Понтифик санкционировал обнародование новых декретов этого ватиканского ведомства, ответственного за проведение канонизационных и беатификационных процессов, согласно которым в Католической Церкви появятся 36 новых святых и 40 новых блаженных, сообщили в Пресс-службе Ватикана.

В числе новых определений Конгрегации канонизации святых - признание чуда по заступничеству блаженных Франсиско и Жасинты Марта - португальских детей, которым вместе с Лусией дос Сантос, как официально признает Католическая Церковь, 100 лет назад в португальской Фатиме явилась Пресвятая Богородица. Они умерли через несколько лет после откровений, имея 11 и 10 лет от роду соответственно.

Еще одним блаженным, к канонизации которого открывает путь признание чуда, совершенного по молитве к нему, является итальянский францисканец Анжело из Акри, который на рубеже XVII-XVIII веков проповедовал Евангелие в Неаполитанском королевстве.

Кроме того, Папа Франциск утвердил акт Конгрегации по канонизации 33-х блаженных мучеников из Латинской Америки: это два епархиальных священника Андре Соверал и Амброзио Франсиско Ферро и мирянин Матеус Морейра, которые вместе с 27 товарищами пострадали в 1645 г. в Бразилии, а также подростки Кристобаль, Антонио и Хуан, которые в 1529 г. мученически погибли в Мексике.

К лику блаженных Католической Церкви будут причислены 40 праведников, в числе которых 39 мучеников времен гражданской войны в Испании и индийская монахиня Рани Мариам Ваталил, известная своим служением бедным, убита из ненависти к Христианской вере в 1995 году.

Три другие декрета, утвержденные Папой Франциском, касаются признания "героических добродетелей" капуцина-миссионера Даниэле из Самарате, монахини Макрины Рапарелли, основателей Ордена сестер Василианок дочерей святой Макрины (Итало-Албанская греко-католическая церковь) и мирянки Даниэлы Дзанетти.