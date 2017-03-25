Кардинал Уильям Килер, бывший архиепископ Балтимора, скончался в возрасте 86 лет

С его смертью в Коллегии кардиналов осталось 223 члена, из которых только 117 - в возрасте моложе 80 лет

ВАТИКАН. Кардинал Уильям Килер, бывший архиепископ Балтимора, умер рано утром 23 марта 2017 г. в доме престарелых в Мэриленде в возрасте 86 лет, сообщили В Пресс-службе Ватикана.

Родившийся в Пенсильвании Уильям Килер был рукоположен в сан священника в епархии Гаррисберг в 1979 г. Он стал епископом Гаррисберга в 1984 г. Был назначен 14-м архиепископом Балтимора в 1989 г. Прелат служил архиепископом Балтимора — первой католической епархией на территории США — до ухода на покой в 2007 г. в возрасте 76 лет.

Архиепископ Килер был избран президентом Американской конференции католических епископов в 1992 г. Он был назначен членом Коллегии кардиналов Папой Римским Иоанном Павлом II в 1994 г.

Со смертью кардинала Килера осталось 223 члена Коллегии кардиналов, из которых только 117 - в возрасте моложе 80 лет и таким образом имеют право голосовать на будущем конклаве.