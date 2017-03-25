Скончался крупный католический богослов и философ кардинал Жорж Коттье
- 25 марта
- 17:10
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- Источник:
- Седмица.Ru
Кардинал Уильям Килер, бывший архиепископ Балтимора, скончался в возрасте 86 лет
ВАТИКАН. Кардинал Уильям Килер, бывший архиепископ Балтимора, умер рано утром 23 марта 2017 г. в доме престарелых в Мэриленде в возрасте 86 лет, сообщили В Пресс-службе Ватикана.
Родившийся в Пенсильвании Уильям Килер был рукоположен в сан священника в епархии Гаррисберг в 1979 г. Он стал епископом Гаррисберга в 1984 г. Был назначен 14-м архиепископом Балтимора в 1989 г. Прелат служил архиепископом Балтимора — первой католической епархией на территории США — до ухода на покой в 2007 г. в возрасте 76 лет.
Архиепископ Килер был избран президентом Американской конференции католических епископов в 1992 г. Он был назначен членом Коллегии кардиналов Папой Римским Иоанном Павлом II в 1994 г.
Со смертью кардинала Килера осталось 223 члена Коллегии кардиналов, из которых только 117 - в возрасте моложе 80 лет и таким образом имеют право голосовать на будущем конклаве.
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