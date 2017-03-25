Недалеко от Рима обнаружены руины крупного языческого храма древнеримской эпохи

Стены сооружения выявлены при помощи георадара в районе Фалерии Нови

РИМ. Большой языческий храм, о существовании которого до сих пор ничего ничего не было известно, обнаружен недавно британской экспедицией примерно в 50 километрах к северу от Рима, сообщила британская газета The Times.

Стены сооружения были выявлены при помощи георадара в районе нынешней деревни Фалерии Нови (Falerii Novi) неподалеку от городка Чивита-Кастеллана (Civita Castellana, провинция Витербо).

К раскопкам руин храма пока не приступали, и по этой причине точно датировать обнаруженное здание храма пока не представляется возможным.

Обнаруженные фундамента постройки свидетельствуют о его гигантских размерах: 120 на 60 метров. Для сравнения, размеры храма Юпитера Капитолийского в Риме - примерно 55 на 60 метров.

Судя по всему, храм в Фалерии Нови был крупным сооружением древнегреческого типа.

Город Фалерии Нови был заложен, предположительно, в 241 году до нашей эры. Тогда римляне насильно переселили в это место племя фалисков из Фалерий Ветерес (Фалерии Древние, современная Чивита-Кастеллана), которое воспользовавшись затяжной войной между Римом и Карфагеном, неудачно попыталось освободиться от римского господства, но в итоге было изгнано из своего родного города. В период поздней республики в Фалерии Нови проживало до двух с половиной тысяч человек. Город имел собственный театр и цирк. От мощных городских укреплений до нашего времени сохранились только ворота.

Группа археологов во главе с профессором Кембриджского университета Мартином Миллетом изучает Фалерии Нови с использованием различных геофизических приборов с 1997 года. За это время исследователи выявили сотни зданий: жилые дома, храмы, рыночные площади проч. Также найдены форум и некрополь. Благодаря этим археологическим изысканиям планировка Фалерии Нови считается одной из самых хорошо изученных среди древнеримских городов, уступая только Риму и Остии.