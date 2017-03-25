Патриарх Варфоломей посетил археологические раскопки, проводимые на месте древнегреческого Амфиполиса
- 25 марта
- 15:28
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- Источник:
- Седмица.Ru
Недалеко от Рима обнаружены руины крупного языческого храма древнеримской эпохи
РИМ. Большой языческий храм, о существовании которого до сих пор ничего ничего не было известно, обнаружен недавно британской экспедицией примерно в 50 километрах к северу от Рима, сообщила британская газета The Times.
Стены сооружения были выявлены при помощи георадара в районе нынешней деревни Фалерии Нови (Falerii Novi) неподалеку от городка Чивита-Кастеллана (Civita Castellana, провинция Витербо).
К раскопкам руин храма пока не приступали, и по этой причине точно датировать обнаруженное здание храма пока не представляется возможным.
Обнаруженные фундамента постройки свидетельствуют о его гигантских размерах: 120 на 60 метров. Для сравнения, размеры храма Юпитера Капитолийского в Риме - примерно 55 на 60 метров.
Судя по всему, храм в Фалерии Нови был крупным сооружением древнегреческого типа.
Город Фалерии Нови был заложен, предположительно, в 241 году до нашей эры. Тогда римляне насильно переселили в это место племя фалисков из Фалерий Ветерес (Фалерии Древние, современная Чивита-Кастеллана), которое воспользовавшись затяжной войной между Римом и Карфагеном, неудачно попыталось освободиться от римского господства, но в итоге было изгнано из своего родного города. В период поздней республики в Фалерии Нови проживало до двух с половиной тысяч человек. Город имел собственный театр и цирк. От мощных городских укреплений до нашего времени сохранились только ворота.
Группа археологов во главе с профессором Кембриджского университета Мартином Миллетом изучает Фалерии Нови с использованием различных геофизических приборов с 1997 года. За это время исследователи выявили сотни зданий: жилые дома, храмы, рыночные площади проч. Также найдены форум и некрополь. Благодаря этим археологическим изысканиям планировка Фалерии Нови считается одной из самых хорошо изученных среди древнеримских городов, уступая только Риму и Остии.
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