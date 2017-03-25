Константинопольский Патриарх Варфоломей впервые посетит экуменическую общину Тэзе
- 25 марта
- 13:35
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- Источник:
- Седмица.Ru
Патриарх Константинопольский Варфоломей совершит пастырский визит в Швейцарию
СТАМБУЛ. Патриарх Константинопольский Варфоломей посетит Православный духовный центр Константинопольского Патриархата в Шамбези (Chambésy), около Женевы, в период с 22 по 24 апреля 2017 г., сообщило греческое информационное агентство "Ромфея".
Патриарх Варфоломей также 24 апреля посетит штаб-квартиру Всемирного Совета Церквей (ВСЦ) в Женеве и Теологический факультет Университета Фрибура. Константинопольский Патриарх выступит с речью в Aulamagna - Большей аудитории Университета Фрибура по случаю 20-летия основания Института исследований в области православной теологии в Шамбези.
Таким образом, визит Патрираха Варфоломея будет приурочен к трем значимым юбилеям: 25-й годовщине избрания Патриарха Варфоломея на Константинопольский Патриарший престол, 50-й годовщине основания Православного центра Константинопольского Патриархата в Шамбези и 20-й годовщине инаугурации Института высших исследований в области православной теологии при Православном центре в Шамбези.
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