В Мазари-Шарифе мусульмане отметили праздник Навруз

МАЗАРИ-ШАРИФ. Во вторник на территории города Мазари-Шариф, административного центра северной провинции Балх, состоялась церемония встречи весеннего праздника Навруз.

Атта Мохаммад Нур собирается оставить прежний пост для участия в президентской избирательной кампании

Этим утром у мечети Хазрат Али собрались десятки тысяч людей. Наступление нового, 1396 года солнечного календаря было встречено ружейным салютом и торжественным поднятием флага. Церемония проходила при повышенных мерах безопасности.

В мероприятии приняли участие губернатор провинции Балх Атта Мохаммад Нур, второй вице-президент Мохаммад Сарвар Даниш, представители военного командования Афганистана и НАТО, другие государственные деятели и иностранные дипломаты, передаёт информационное агентство «Пажвок».

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани не присутствовал на праздничной церемонии лично, однако его поздравительное обращение было зачитано в ходе мероприятия Атта Мохаммадом Нуром.

В ходе выступления губернатор Балха также сделал личное политическое заявление, в котором выразил намерение уйти в отставку. Многие афганские издания впоследствии сделали вывод о том, что Атта Мохаммад Нур собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.

Мохаммад Сарвар Даниш также выступил на мероприятии. Вице-президент поздравил население с наступлением нового года, сообщил о деятельности правительства по подготовке к парламентским выборам, а также обратился к деятелям вооружённой оппозиции, призвав их последовать примеру Исламской партии Афганистана и прийти к примирению с официальными властями.