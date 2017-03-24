Накануне «Всемирного дня воды» духовные лидеры Африки выразили озабоченность ее нехваткой на континенте

День воды был отмечен по инициативе ВОЗ 22 марта

НАЙРОБИ. «Всемирный день воды» отмечался по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 22 марта, и духовные лидеры Африки по этому случаю еще раз выразили свою озабоченность ее нехваткой на континенте, сообщает Religionnews.

Эунис Вамбуа, 17-летняя девушка, ведет в поводу своего осла к ближайшей скважине у подножия гор Ууни в восточной Кении, говоря, что тамошняя вода намного чище, чем на плотине в семи милях от дома, где обычно берет воду ее семья. «На плотине вода грязная, от нее у нас уже побурели зубы» - говорит Эунис. Кроме того, в периоды засухи вода у плотины уходит в грунт, и селянам приходится рыть песок в русле, чтобы добраться до мутной воды. Скважина, которая была пробурена при помощи христианской организации помощи и развития World Vision, заметно улучшила качество жизни ее семьи и других селян. «Эта вода чистая, она просто благословение Божье, - говорит Эунис. – Теперь у меня высвободилось время на школу и церковные службы».

На континенте, где сегодня миллионы людей тратят многие часы на утомительные хождения и очереди за водой, которая далеко не всегда чиста и пригодна для питья, подобные проекты различных церковных групп и НПО помогают улучшить качество жизни, особенно женщин и детей. Но полностью решить проблему нехватки воды они не в силах, поскольку в периоды засухи даже водоносные горизонты, вскрываемые скважинами, постепенно истощаются.

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, провозгласившей 22 марта «Всемирным днем воды», на континенте более 663 миллионов человек «сегодня живут вдали от источников воды и вынуждены тратить многие часы в дальних походах и долгих очередях за водой, подвергаясь при этом высоким рискам заражения из-за вынужденного пользования грязной водой». Ключевая тема этого года в программе водоснабжения «Сточная вода» - поскольку ныне особая роль придается мероприятиям по сбору, очистке и повторному использованию сточных вод. Тяжелая засуха в Сахеле – поясе полузасушливых саванн, полей и плато, пересекающем всю северную Африку – оставила многих без источников чистой питьевой воды, и нехватка воды уже стала причиной ряда смертей в Кении из-за заражения грязной водой.

«Сейчас у нас нет ни капли лишней воды, которую можно было бы собирать, очищать и повторно использовать, - говорит профессор Джессе Мугамби из университета Найроби. – И потому множество людей в нашем регионе проводит Всемирный день воды в молитвах о ниспослании дождя, чтобы люди и скот могли, наконец, утолить жажду». В округе Мачакос в 40 милях к юго-востоку от Найроби, местные прихожане, по словам Мутие Кануки, епископа англиканской церкви, вынуждены чуть не ежедневно проходить 10 миль за водой. «Наши люди – и больше всего женщины и дети – жестоко страдают от нехватки воды, - говорит епископ. – Эти бесконечные походы за ней замедляют всякое развитие, учебу детей и церковную деятельность в округе, поскольку у людей просто нет времени и сил ни на что другое».

«Мы пробурили несколько скважин, построили общественные плотины, перегородили дамбами ручьи, но воды все равно не хватает для всех, - говорит епископ Кануки. – Церковь многое может сделать, но требуется еще и помощь правительства». Кануки уверен, что засуха вызвана изменениями климата, а правительству давно следует озаботиться высадкой деревьев и строительством песчаных дамб, чтобы задержать водосток в Индийский океан. Он также опасается, что дальнейшее бурение скважин, которое сейчас ведется повсеместно, со временем лишь усугубит водный кризис в регионе. «Бурение ведь не добавляет воду в пласты, - говорит Кануки. – Пройдет несколько лет, водный горизонт неизбежно истощится, уровень воды понизится, а скважины пересохнут».