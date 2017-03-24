Китайские власти перестраивают буддистский духовный центр Ларунг Гар

Это делается, по их словам, для борьбы с антисанитарией и самовольной застройкой

ПЕКИН. Китайские власти затевают перестройку крупнейшей буддистской академии Ларунг Гар на Тибете, официально оправдывая свое вмешательство целями борьбы с антисанитарией, самовольной хаотичной застройкой и обеспечением пожарной безопасности поселения, по cooбщению Associated Press (appnews.com).

В официальных сообщениях опровергаются панические слухи о планах сноса огромного комплекса и выселению его жителей, то и дело возникающие с конца прошлого года. Разросшийся комплекс Ларунг Гар стал приютом для многих тысяч буддистских монахов, монахинь и приезжих со всего мира путешественников, стремящихся познать эзотерические аспекты этой религии.

Зарубежные группы наблюдателей сообщали в конце прошлого года о попытках сноса застроек и выселения их обитателей. Однако Хьян Джимин, официальный представитель областного правительства по связям с прессой, сообщил, что на самом деле было снесено всего несколько зданий для расчистки подъездов на случай пожара, и при этом порядка 800 местных обитателей были выселены в близлежащий городок. «Цель перестройки и модернизации зданий заключается в том, чтобы улучшить условия проживания для местных жителей и выполнить нормы пожарной безопасности, - сказал Хьян Джимин. - Работы были начаты в мае прошлого года и должны завершиться в этом месяце».

Помимо духовной семинарии и многочисленных храмов, на территории комплекса за многие годы разрослась, как муравейник, огромная стихийная застройка из многих тысяч фанерных и бревенчатых хижин, сплошь облепивших крутые склоны долины, чтобы дать приют местным обитателям и ходокам, приезжающим сюда, чтобы постигнуть великие сокровенные истины на кратких учебных курсах. Здание семинарии было завершено в 1980 году, и в нем на сегодня постоянно проживает порядка 4 тысяч человек. Но его конструкция, как отмечалось в передовице China Daily, официальной газеты страны, отличается удивительной «беспорядочностью», поскольку многочисленные приделы и пристройки возводились в течение многих лет «без малейшего учета геологических рисков», угрожающих зданию в этом сейсмоопасном районе.

Правительственные чиновники уже пытались выселить тысячи местных монахов в 2001 году, но из этой затеи ничего не вышло, поскольку на место изгнанных прибыло множество новых монахов, и комплекс лишь разросся еще больше в последующие годы. В 2014 году здесь случился пожар, уничтоживший порядка 150 домов, но при этом никто не пострадал, если верить сообщениям газеты China Daily.

Духовная семинария располагается в горном районе провинции Сычуань, куда почти невозможен доступ иностранных журналистов, и потому поступающие оттуда слухи и сведения всегда трудно перепроверять. Кроме того, доступ в эти тибетские области на западе провинции был еще более усложнен после антиправительственных выступлений протеста, которые прокатились по этому району в 2008 году. Если иногда репортерам и удается каким-то чудом проникать в эти места, власти их тут же арестовывают и высылают обратно в столицу провинции.

Относительно недавно здесь прокатилась волна самосожжений, совершенных тибетскими монахами и прихожанами в знак протеста против правительственных репрессий и изгнания Далай-ламы, духовного лидера Тибета. Также недавно государственные газеты широко цитировали слова Панчен-ламы, назначенного властями Китая, который призвал ужесточить правила деятельности буддистских храмов и усилить борьбу с «лжемонахами». Как известно, предшествавший ему Панчен лама Гедун Чокьи Ньмиа, второй по рангу после Далай-ламы в школе Гелугпа тибетского буддизма, был распознан по всем канонам Далай-ламой XIV и признан высшими тибетскими иерархами, но вскоре был захвачен и вывезен военными КНР, и с тех пор числится пропавшим без вести. Вместо него правительство КНР в 1995 году назначило Панчен-ламой Гьялцэна Норбу, но духовенство Тибета и Далай-лама не признают этого ставленника властей.

«Буддизм в наши дни сильно страдает от коммерциализации. Некоторые монахи не блюдут правила послушания, а вместо того охвачены сребролюбием и стяжательством, свершаемым якобы на благо веры, - заявил китайский Панчен-лама Гьялцэн Норбу в своем недавнем выступлении. – И хотя эти лжемонахи ни в коей мере не представляют традиционный буддизм, их деятельность имеет весьма негативные последствия для веры».