Минюст требует объявить "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией
- 24 марта
- 11:38
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Деятельность "Свидетелей Иеговы" приостановили из-за экстремизма
Религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" теперь числится в списке общественных и религиозных объединений, работа которых приостановлена "в связи с осуществлением экстремистской деятельности".
Окончательное решение о том, запрещать ли работу организации в России, Верховный суд примет 5 апреля.
Как утверждается на сайте "Свидетелей Иеговы в России", соответствующих документов о подаче иска Минюстом религиозная организация не получала.
"Если иск будет удовлетворен, это повлечет за собой катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России, оно напрямую затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций "Свидетелей Иеговы в России", а также коснется всех 2277 религиозных групп по всей стране, объединяющих 175 тысяч последователей этой религии", — говорится в заявлении.
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