Грузинский митрополит выступил с инициативой создать защищенные церковные территории

По мнению иерарха, это поможет защитить уникальные природные ресурсы

ТБИЛИСИ. Митрополит Амба-Алавердский Давид (Махарадзе) обратился к правительству с предложением создать защищённые церковные территории, сообщает Ick.ge.

«Монастырь Алаверди был основан в лесах, проходящих по арагвским поймам (речным долинам – ред.). В настоящее время эта окружающая среда не сохранилась. Но на фотографиях 1960-х годов можно увидеть большие фрагменты того уникального ландшафта. В наши дни все эти земли распаханы. Выкорчеван лес, и уменьшившаяся площадь поймы отрицательно влияет на природные процессы. Сохранившиеся участки леса нуждаются в охране, но у епархии не хватает на это ни финансов, ни интеллектуальных ресурсов. Нам необходимо начать обсуждение защищённых церковных территорий», - заявил митрополит Давид на встрече с министром окружающей среды и природных ресурсов Гиглой Агулашвили.

Также грузинский архиерей предложил создать аналогичную защищённую территорию в районе Шуамтинского леса (Кахетия).

По его мнению, этот лес является подходящим местом для восстановления популяции кавказского оленя в естественной среде. «Нижняя хронологическая грань высадки этого леса – V век, и монастырь, возведённый в нём, по сей день является действующим», - сообщил митрополит Давид.

По информации министра Агулашвили, в алазанской пойме только в 2016 году было незаконно вырублено 65 тысяч вековых деревьев, древесина которых использовалась для строительных работ в крупных городах Грузии и реализовывалась через чёрный рынок.