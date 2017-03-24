В Ватикане пройдет конференция, посвященная 500-летию Реформации

Участники конференции — историки и теологи из стран Европы и из Мексики

ВАТИКАН. С 29 по 31 марта 2017 г. в Ватикане пройдет международная научная конференция, посвященная 500-летию Реформации.

Форум организован Папском комитетом исторических наук. В его рамках речь пойдет о Мартине Лютере и феномене Реформации в историко-церковным контексте, сообщает «Сибирская католическая газета».

Участники конференции — историки и теологи из Ватикана, Италии, Испании, Германии, Франции, Голландии и Мексики.

Завершится форум экуменическим круглым столом на тему: «Перспективы встречи и пересечения двух разделенных путей». В нем примет участие бывший председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Вальтер Каспер, генеральный секретарь Международной богословской комиссии о. Серж Томас Бонин, лютеранские пасторы из Германии и Норвегии, журналисты-ватиканисты изданий «Frankfurter Allgemeine Zeitung» и «La Stampa».

30 марта в рамках конференции также состоится концерт под названием «Музыка Реформации: Иоганн Себастьян Бах, Дитрих Букстехуде, Иоганн Генрих Шейдеман». Музыкальное событие будет иметь место в храме Пресвятой Девы Марии на тевтонском кладбище в Ватикане.