В Ватикане открылась международная конференция, посвященная редким заболеваниям
- 24 марта
- 10:59
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- Источники:
- Сибирская католическая газета
- Седмица.Ru
В Ватикане пройдет конференция, посвященная 500-летию Реформации
Форум организован Папском комитетом исторических наук. В его рамках речь пойдет о Мартине Лютере и феномене Реформации в историко-церковным контексте, сообщает «Сибирская католическая газета».
Участники конференции — историки и теологи из Ватикана, Италии, Испании, Германии, Франции, Голландии и Мексики.
Завершится форум экуменическим круглым столом на тему: «Перспективы встречи и пересечения двух разделенных путей». В нем примет участие бывший председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Вальтер Каспер, генеральный секретарь Международной богословской комиссии о. Серж Томас Бонин, лютеранские пасторы из Германии и Норвегии, журналисты-ватиканисты изданий «Frankfurter Allgemeine Zeitung» и «La Stampa».
30 марта в рамках конференции также состоится концерт под названием «Музыка Реформации: Иоганн Себастьян Бах, Дитрих Букстехуде, Иоганн Генрих Шейдеман». Музыкальное событие будет иметь место в храме Пресвятой Девы Марии на тевтонском кладбище в Ватикане.
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