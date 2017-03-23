Митрополит Иларион совершит молебен в МГЛУ по случаю 200-летия вуза
- 23 марта
- 17:04
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
В Твери пройдет празднование 350-летия обретения мощей Нила Столобенского
Губернатор региона Игорь Руденя провел в правительстве области совещание по подготовке к проведению торжественного мероприятия, на котором обсудили обеспечение безопасности и правопорядка, обустройство палаточного лагеря и парковок, организацию питания для паломников, работу водного и автомобильного общественного транспорта.
"В дореволюционное время паломничество на остров Столобный собирало огромное количество людей. По своей значимости оно было первым после паломничества к гробу Господня в Иерусалиме. Важно, чтобы праздник привлёк в Тверскую область как можно больше людей, чтобы они узнали об истории Верхневолжья, наших достопримечательностях и святынях", — цитирует пресс-служба слова Рудени.
Глава региона отметил, что празднования должны пройти на безупречном уровне и оставить позитивные и яркие впечатления у гостей Верхневолжья.
Подготовка к празднику началась еще в октябре 2016 года, когда был открыт новый мост, связывающий берег Селигера с островом Столобный. В планах правительства на ближайшие два месяца — ремонт дорог к обители и истоку Волги в деревне Волговерховье, а также ряда улиц в Осташкове.
"Для информирования потенциальных гостей и координации туристических групп Тверская епархия и министерство туризма Тверской области создадут паломнический центр, а также откроют "горячую линию" для гостей области, где они смогут уточнить нужные им маршруты, а также узнать где можно остановиться", — пояснил собеседник агентства.
В рамках празднования обретения мощей преподобного Нила Столобенского для паломников будут организованы культурно-экскурсионные программы. На территории монастыря Нило-Столобенская пустынь и на площадке у деревни Светлица установят сцены и экраны для трансляции ключевых моментов праздника.
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