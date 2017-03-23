В Твери пройдет празднование 350-летия обретения мощей Нила Столобенского

Торжества пройдут с 7 по 11 июня

ТВЕРЬ. Более 10 тысяч человек примут участие в праздновании 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского в Твери, которое состоится с 7 по 11 июня этого года, также ожидается участие в торжествах священноначалия РПЦ, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-служба правительства Тверской области.

Губернатор региона Игорь Руденя провел в правительстве области совещание по подготовке к проведению торжественного мероприятия, на котором обсудили обеспечение безопасности и правопорядка, обустройство палаточного лагеря и парковок, организацию питания для паломников, работу водного и автомобильного общественного транспорта.

"В дореволюционное время паломничество на остров Столобный собирало огромное количество людей. По своей значимости оно было первым после паломничества к гробу Господня в Иерусалиме. Важно, чтобы праздник привлёк в Тверскую область как можно больше людей, чтобы они узнали об истории Верхневолжья, наших достопримечательностях и святынях", — цитирует пресс-служба слова Рудени.

Глава региона отметил, что празднования должны пройти на безупречном уровне и оставить позитивные и яркие впечатления у гостей Верхневолжья.

Подготовка к празднику началась еще в октябре 2016 года, когда был открыт новый мост, связывающий берег Селигера с островом Столобный. В планах правительства на ближайшие два месяца — ремонт дорог к обители и истоку Волги в деревне Волговерховье, а также ряда улиц в Осташкове.

"Для информирования потенциальных гостей и координации туристических групп Тверская епархия и министерство туризма Тверской области создадут паломнический центр, а также откроют "горячую линию" для гостей области, где они смогут уточнить нужные им маршруты, а также узнать где можно остановиться", — пояснил собеседник агентства.

В рамках празднования обретения мощей преподобного Нила Столобенского для паломников будут организованы культурно-экскурсионные программы. На территории монастыря Нило-Столобенская пустынь и на площадке у деревни Светлица установят сцены и экраны для трансляции ключевых моментов праздника.