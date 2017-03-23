Началась подготовка к варению мира

Процесс приготовления мира завершится на Страстной седмице

митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий

МОСКВА. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла управляющий делами Московской Патриархии22 марта 2017 года в крестовом храме Владимирской иконы Божией Матери Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве положил начало чину мироварения.

Владыка совершил водосвятный молебен, прочитал молитву на освящение приготовленных для мироварения веществ, окропил их святой водой. Затем благовония были смешаны с елеем — так они будут настаиваться в течение следующих двух недель.

С этого молебна в среду Крестопоклонной седмицы начинается длительный процесс приготовления мира, который завершится на Страстной седмице в Малом соборе Донского монастыря. Традиция варить здесь миро ведется с 1946 года. Благословляет начало чина Предстоятель Русской Православной Церкви. До 1917 года миро варилось в Крестовой (Мироваренной) палате Патриаршего дворца в Московском Кремле.

Освященное миро по благословению Его Святейшества раздается в епархии Русской Православной Церкви и используется при совершении Таинства Миропомазания, при освящении храмов и антиминсов, а также в случаях присоединения к Православию через миропомазание инославных христиан.