В Москве прошло первое заседание комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки
- 23 марта
- 09:09
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- Источники:
- Патриархия.ru
- Седмица.Ru
Началась подготовка к варению мира
Владыка совершил водосвятный молебен, прочитал молитву на освящение приготовленных для мироварения веществ, окропил их святой водой. Затем благовония были смешаны с елеем — так они будут настаиваться в течение следующих двух недель.
С этого молебна в среду Крестопоклонной седмицы начинается длительный процесс приготовления мира, который завершится на Страстной седмице в Малом соборе Донского монастыря. Традиция варить здесь миро ведется с 1946 года. Благословляет начало чина Предстоятель Русской Православной Церкви. До 1917 года миро варилось в Крестовой (Мироваренной) палате Патриаршего дворца в Московском Кремле.
Освященное миро по благословению Его Святейшества раздается в епархии Русской Православной Церкви и используется при совершении Таинства Миропомазания, при освящении храмов и антиминсов, а также в случаях присоединения к Православию через миропомазание инославных христиан.
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