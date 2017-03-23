Константинопольский Патриарх Варфоломей впервые посетил низложенного Патриарха Иерусалимского Иринея
- 23 марта
- 13:18
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- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
Марфо-Мариинская обитель Москвы проведет «День аиста» для усыновления детей с синдромом Дауна
Акция устраивается для тех, кто хотел бы взять в свою семью ребенка на воспитание, сообщили в четверг «Интерфакс-Религия» в православной службе помощи «Милосердие».
В Елизаветинском детском доме проживают 14 детей, среди них - семь девочек с синдромом Дауна.
«Мы приглашаем всех, кто думает о том, чтобы взять в семью особого ребенка. Это ответственный шаг, но мы готовы поддерживать будущих приемных родителей на всем пути - от первого знакомства с нашими воспитанницами до оформления документов, а также после того, как ребенок покинет детский дом», - приводятся в сообщении слова директора детдома Натальи Кулавиной.
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