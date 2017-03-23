Марфо-Мариинская обитель Москвы проведет «День аиста» для усыновления детей с синдромом Дауна

Акция пройдет 25 марта

МОСКВА. Марфо-Мариинская обитель, которая содержит на своей территории в центре Москвы Елизаветинский детский дом, проведет 25 марта «День аиста».

Акция устраивается для тех, кто хотел бы взять в свою семью ребенка на воспитание, сообщили в четверг «Интерфакс-Религия» в православной службе помощи «Милосердие».

В Елизаветинском детском доме проживают 14 детей, среди них - семь девочек с синдромом Дауна.

«Мы приглашаем всех, кто думает о том, чтобы взять в семью особого ребенка. Это ответственный шаг, но мы готовы поддерживать будущих приемных родителей на всем пути - от первого знакомства с нашими воспитанницами до оформления документов, а также после того, как ребенок покинет детский дом», - приводятся в сообщении слова директора детдома Натальи Кулавиной.