- 22 марта
- 12:47
- Распечатать
- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Археологи нашли в Крыму фрагмент уникальной древней скульптуры
Артефакт, который обнаружили в бухте у мыса Ак-Бурун, может быть изображением древнегреческого божества, выполненным в виде бюста или статуи.
"По нашим данным, эта находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось. Для уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки мы привлечем ведущих специалистов по древнегреческому искусству и проведем лабораторные исследования состава глины. На данный момент мы полагаем, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры", — сказал начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский.
Найденный археологами фрагмент принадлежит массивному изделию. Сама голова в натуральную величину выполнена из пористой глины методом оттиска с матрицы, по сырой глине гравировкой изображены волосы и борода, затем изделие прошло обжиг. Эта технология широко применялась уже в VI веке до нашей эры, но обычно для изготовления тонкостенных статуэток высотой не более 40 сантиметров, отмечается в сообщении Института археологии РАН.
"Стиль скульптурного изображения лица позволяет предположить, что голова изготовлена в одном из греческих городов Малой Азии в V веке до нашей эры, в эпоху греко-персидских войн и расцвета классической греческой культуры", — говорится в сообщении.
Все археологические находки после изучения передают в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
- 6 февраля 2017
- 19 января 2017
- 2 декабря 2016
- 16 ноября 2016
- 28 октября 2016
- 27 октября 2016
- 26 октября 2016