В Германии три подростка-салафита осуждены за теракт у сикхского храма

Тяжелые ранения получил 60-летний мужчина, еще двое были легко ранены

БЕРЛИН. Земельный суд в Эссене во вторник, 21 марта, признал трех молодых людей виновными в совершении взрыва в сикхском храме. Они приговорены к лишению свободы на семь лет, шесть лет девять месяцев и шесть лет соответственно. Суд подчеркнул, что обвиняемые, связанные с салафитами, осуществили преступление из-за своего религиозного фанатизма и ненависти к иноверцам, сообщает "Немецкая волна".

Вместе с тем суд не нашел доказательств того, что преступники действовали по указанию каких-либо террористических организаций. Двое из осужденных участвовали в преступлении непосредственно, третий оказывал им содействие. Все трое родились и выросли в Германии.

Взрыв на сикхской свадьбе прогремел в Эссене 16 апреля 2016 года. Взрывное устройство сработало при входе свадебной процессии в храм. В результате тяжелые ранения получил 60-летний мужчина, еще двое были легко ранены. Зданию был причинен серьезный ущерб.