Суд в Германии оштрафовал художника, который отжался на алтаре
- 22 марта
- 12:43
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- Источники:
- Немецкая волна
- Седмица.Ru
В Германии три подростка-салафита осуждены за теракт у сикхского храма
Вместе с тем суд не нашел доказательств того, что преступники действовали по указанию каких-либо террористических организаций. Двое из осужденных участвовали в преступлении непосредственно, третий оказывал им содействие. Все трое родились и выросли в Германии.
Взрыв на сикхской свадьбе прогремел в Эссене 16 апреля 2016 года. Взрывное устройство сработало при входе свадебной процессии в храм. В результате тяжелые ранения получил 60-летний мужчина, еще двое были легко ранены. Зданию был причинен серьезный ущерб.
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