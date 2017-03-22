В Москве прошло первое заседание комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки

Комиссия была образована в результате реструктуризации Межсоборного присутствия в январе

МОСКВА. 21 марта в Сретенском ставропигиальном монастыре в Москве под председательством епископа Егорьевского Тихона состоялось первое заседание комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации.

Члены Комиссии, ответственные за проекты документов, находившихся в поле деятельности ранее существовавших комиссий Межсоборного присутствия, ознакомили собравшихся с итогами своей работы. Были предложены дополнительные темы для обсуждения. Участники заседания согласовали проведение тематических конференций, направленных на привлечение к межсоборному процессу представителей широкой общественности.

Комиссия была образована в результате реструктуризации Межсоборного присутствия по итогам решения президиума под председательством Патриарха Московского и всея Руси 30 января 2017 года, сообщает сайт Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.