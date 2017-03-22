Власти Москвы отказались переименовывать станцию "Площадь Ильича" в честь русского иконописца Андрея Рублева
- 22 марта
- 12:22
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- Источники:
- Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
- Седмица.Ru
В Москве прошло первое заседание комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки
Члены Комиссии, ответственные за проекты документов, находившихся в поле деятельности ранее существовавших комиссий Межсоборного присутствия, ознакомили собравшихся с итогами своей работы. Были предложены дополнительные темы для обсуждения. Участники заседания согласовали проведение тематических конференций, направленных на привлечение к межсоборному процессу представителей широкой общественности.
Комиссия была образована в результате реструктуризации Межсоборного присутствия по итогам решения президиума под председательством Патриарха Московского и всея Руси 30 января 2017 года, сообщает сайт Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
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